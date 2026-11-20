Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống; đồng thời mở rộng cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội.

Đến năm 2045, tỉnh hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập, tạo điều kiện để người khuyết tật sống độc lập, phát triển toàn diện và đóng góp cho xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh; ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hỗ trợ người khuyết tật; tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp và phục hồi chức năng; bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, việc làm, sinh kế, các công trình và dịch vụ công cộng; phòng ngừa, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại, phân biệt đối xử và trục lợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với 9 dự thảo báo cáo và 17 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Các nội dung tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, thu hồi đất, năng lượng tái tạo, quản lý cư trú, chăm sóc sức khỏe cán bộ, phát triển nguồn nhân lực y tế, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, phát triển thanh niên, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ di tích và chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa.

Hội nghị đồng thời xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đối với các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh, ông Trần Huy Tuấn giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, tính khả thi, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện từng chính sách; Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban tiếp tục thẩm tra kỹ, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, để nghị quyết sau khi ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát thực tiễn, phân công trách nhiệm tương đối rõ; đồng thời đề nghị rà soát, thống kê đầy đủ các nhóm người khuyết tật để có chính sách hỗ trợ phù hợp, nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, tạo việc làm cho các đối tượng.

Đối với công tác kiểm tra việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh, ông Trần Huy Tuấn đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo và dự thảo thông báo kết luận, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét trước khi ban hành, làm cơ sở để các địa phương, đơn vị được kiểm tra triển khai thực hiện.