Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thông tin khái quát về tình hình địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô dân số gần 3,9 triệu người, 49/54 dân tộc cùng sinh sống và 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, trong đó, đạo Cao Đài có quá trình hình thành, phát triển lâu năm tại Lâm Đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và tín đồ trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được các họ đạo thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực như: vận động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chung tay cùng MTTQ chăm lo cho người dân gặp khó khăn, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và đóng góp xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng.

Bà Phạm Thị Phúc đề nghị, thời gian tới, các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, bà Phạm Thị Phúc gửi lời chúc các chức sắc, chức việc cùng toàn thể tín đồ đón mừng đại lễ an lành, hạnh phúc; chúc các họ đạo ngày càng phát triển, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện hai tổ chức đạo Cao Đài trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động tôn giáo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc và tín đồ phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và địa phương.