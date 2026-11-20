Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu triển khai các biện pháp cứu hộ

Theo thông tin từ UBND xã Hoằng Tiến, sáng 19.11, do ảnh hưởng của thời tiết, tàu cá mang số hiệu TH-90589-TS, dài 20m, của ông Trương Đình Ánh (sinh năm 1990, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) bất ngờ bị đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực bến cá Lạch Trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố từ người dân và chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

Các lực lượng chức năng tập trung xử lý sự cố, nỗ lực đưa tàu cá ra khỏi tình trạng bị chìm

12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy bơm chuyên dụng cơ động được huy động để hỗ trợ chủ tàu khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và chủ phương tiện triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, ổn định trạng thái tàu, từng bước đưa phương tiện ra khỏi tình trạng nguy hiểm.

Lực lượng biên phòng sử dụng máy bơm chuyên dụng để tiêu thoát nước khỏi tàu cá bị chìm

Với sự phối hợp khẩn trương, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản hoàn tất, phương tiện được cứu hộ thành công.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại vật chất ước tính khoảng 150 triệu đồng.