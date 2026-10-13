Diễn biến Viking vs Bayern Munich

Bayern có cơ hội trút giận lên Viking.

Bayern Munich không có được sự chuẩn bị hoàn hảo trước chuyến hành quân đến Na Uy. Trận hòa 2-2 trước Augsburg khiến thầy trò HLV Vincent Kompany bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu Bundesliga, đồng thời bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự.

Dù vậy, sức mạnh tấn công vẫn là điểm tựa lớn của đội khách. Bayern khởi đầu chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng 5-0 trước Bodo/Glimt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 2 và ghi tới 16 bàn. Với những mũi nhọn giàu tốc độ, kỹ thuật như Michael Olise, Luis Diaz cùng trung phong Harry Kane, đội bóng Đức đủ khả năng gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Ở phía đối diện, Viking có phong độ ấn tượng tại giải quốc nội. Đội bóng Na Uy vươn lên dẫn đầu Eliteserien với 53 điểm, đồng thời thắng 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, sân nhà Lyse Arena là điểm tựa đáng kể khi họ toàn thắng 11 trận gần đây tại đây, mỗi trận đều ghi ít nhất hai bàn.

Tuy nhiên, Viking gặp nhiều khó khăn khi bước ra sân chơi châu lục. Thất bại 1-3 trước Stuttgart ở trận mở màn cho thấy khoảng cách về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức phòng ngự vẫn là vấn đề lớn. Đối đầu Bayern, đội chủ nhà khó tránh khỏi sức ép liên tục nếu không duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Viking là "mồi ngon" để Bayern trở lại với chiến thắng.

Viking và Bayern Munich chưa từng chạm trán trước đây. Vì vậy, cuộc so tài tại Lyse Arena sẽ đánh dấu lần đầu hai đội gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Bayern có ưu thế rõ rệt về kinh nghiệm và đẳng cấp tại Champions League, trong khi Viking kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ.

Viking không có sự phục vụ của Roseth, Berisha và D'Agostino do chấn thương. Đội chủ nhà nhiều khả năng ưu tiên hệ thống phòng ngự chặt chẽ, tập trung quân số ở tuyến giữa và chờ cơ hội phản công. Peter Christiansen cùng Erik Botheim được kỳ vọng tận dụng tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich thiếu Jamal Musiala vì chấn thương. Dù vậy, HLV Vincent Kompany vẫn sở hữu nhiều phương án chất lượng trên hàng công. Kane sẽ đóng vai trò mũi nhọn, với sự hỗ trợ của Olise và Diaz. Trong khi đó, Joshua Kimmich giữ nhiệm vụ điều tiết nhịp độ và mở ra những đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự Viking.

Bayern cần cải thiện khả năng chống phản công sau những sai sót gần đây. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và hiệu suất ghi bàn, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì được sức ép và tận dụng tốt cơ hội, "Hùm xám" có cơ sở hướng đến một chiến thắng cách biệt tại Na Uy.