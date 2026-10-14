Rooney bóc trần Ronaldo

Rooney chỉ trích Ronaldo.

Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi khi rời đại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha sau trận đấu với Na Uy tại Nations League, do phải ngồi dự bị và không được sử dụng. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải một tuyên bố dài nhằm giải thích sự việc, đồng thời tiết lộ đã đưa cho HLV Jorge Jesus danh sách những nội dung cần đề cập trong buổi họp báo để làm rõ tình hình.

Phát biểu trên chương trình Stick to United, Rooney không giấu được sự thất vọng trước cách hành xử của người đồng đội cũ ở MU. Cựu tiền đạo tuyển Anh cho rằng Ronaldo đi quá giới hạn khi công khai gây áp lực lên ban huấn luyện và đội bóng.

"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe chuyện Ronaldo là: Tại sao lại như vậy? Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng việc rời tuyển Bồ Đào Nha theo cách đó, rồi đăng tải tuyên bố giải thích, thật sự sai lầm trên mọi phương diện", Rooney nhận xét.

Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" nhấn mạnh Ronaldo không chỉ làm suy yếu vị thế của HLV mà còn ảnh hưởng đến các đồng đội và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

"Gây tổn hại đến uy tín của HLV, các đồng đội và cả Liên đoàn, mọi thứ đều không đúng. Xét từ góc độ bóng đá, với tư cách đồng đội hay huấn luyện viên, thật không dễ chịu khi chứng kiến chuyện này", Rooney nói thêm.

Ronaldo gây ồn ào ở tuyển.

Theo Rooney, một phần nguyên nhân có thể đến từ việc Ronaldo gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với giai đoạn mới của sự nghiệp. Ở tuổi 41, CR7 không còn duy trì được tốc độ, sức bùng nổ như thời đỉnh cao. Trong khi đó, những cầu thủ như Bruno Fernandes và Vitinha dần giữ vai trò quan trọng trong đội hình Bồ Đào Nha.

Rooney cho rằng mọi cầu thủ đều phải chấp nhận thời điểm khép lại sự nghiệp quốc tế, nhưng Ronaldo dường như chưa đối diện tốt với thực tế đó.

"Đáng tiếc là chuyện này xảy ra với mọi cầu thủ. Sẽ đến lúc bạn phải chia tay đội tuyển, rồi cuối cùng là bóng đá. Ronaldo đang không xử lý tình huống theo cách phù hợp, và chứng kiến điều đó ngày càng trở nên khó chịu", cựu tiền đạo 40 tuổi nhấn mạnh.

Điều khiến Rooney ngạc nhiên nhất là việc Ronaldo được cho là chuẩn bị danh sách 8 điều để Jorge Jesus phát biểu trước truyền thông. Anh khẳng định cầu thủ không thể chỉ đạo HLV phải nói gì trong họp báo.

"Bạn không thể bảo HLV phải phát biểu những gì. Tôi chưa từng chứng kiến chuyện nào như thế. Đây cũng là một phần tính cách của Ronaldo. Tôi không nghĩ anh ấy thường lắng nghe người khác, mà luôn làm theo cách riêng của mình", Rooney kết luận.

Sau ồn ào ở tuyển, Ronaldo trở lại Al Nassr và ghi bàn trong 2 trận liên tiếp. Anh hiện chạm mốc 981 bàn trong sự nghiệp.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.