Xuân Son, Hoàng Đức hồi phục tích cực

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines thuộc lượt trận mở màn bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 26/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề về thể lực ở phút 60. Ảnh: Đức Đồng.

Chân sút sinh năm 1997 tỏ ra đau đớn, ôm chân nằm sân trước khi tập tễnh rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. Ảnh: Minh Dân.

Sau trận đấu, Xuân Son về nước để điều trị chấn thương cơ đùi sau tại Bệnh viện Vinmec. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền đạo Thép Xanh Nam Định cần khoảng 4-6 tuần để hồi phục. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết, quá trình hồi phục của Xuân Son đang diễn ra nhanh hơn dự kiến nhờ giáo án tập luyện và phục hồi riêng mà CLB Thép Xanh Nam Định xây dựng cho tiền đạo gốc Brazil.

Nếu quá trình hồi phục tiến triển thuận lợi, Xuân Son có thể trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026.

Đây sẽ là sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công của HLV Kim Sang-sik, nhất là khi đội tuyển dự kiến có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan) và Kyrgyzstan.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng mang đến tín hiệu tích cực sau thời gian điều trị chấn thương cơ khép háng gặp phải đầu tháng 9/2026. Ảnh: Anh Khoa.

Ở trận hòa 1-1 giữa Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định hôm 10/10, Hoàng Đức được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay Nguyễn Ngọc Mỹ. Ảnh: Ninh Bình FC.

Dù chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 57.

Nếu duy trì tiến độ hồi phục và phong độ hiện tại, Hoàng Đức hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.

Sự trở lại của Xuân Son và Hoàng Đức, nếu diễn ra đúng kế hoạch, sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự chất lượng ở cả hàng công lẫn tuyến giữa.