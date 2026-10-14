Cú hat-trick gây ngỡ ngàng ở Champions League

Inter bất ngờ thua sốc trên sân nhà trong trận đấu có 7 bàn.

Inter Milan khởi đầu trận đấu đầy bất ổn và phải trả giá ở phút 29. Hakan Calhanoglu phạm lỗi với Carlos Forbs trong vùng cấm, tạo cơ hội để Nicolo Tresoldi thực hiện thành công quả phạt đền giúp Club Brugge vượt lên dẫn trước.

Đội chủ nhà kịp tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Marcus Thuram khởi xướng đợt tấn công, trước khi Federico Dimarco kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Lautaro Martinez dứt điểm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Tresoldi. Phút 63, tiền đạo 22 tuổi tận dụng sai lầm của thủ môn Josep Martinez để ghi bàn thứ hai. Sau đó, anh tiếp tục phản ứng nhanh hơn hàng thủ Inter trong một pha bóng lộn xộn, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Inter không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 81, Lautaro Martinez lập công lần thứ hai, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội bóng áo xanh-đen. Nhưng hàng thủ chủ nhà một lần nữa bộc lộ sự lỏng lẻo. Phút 87, Romeo Vermant ghi bàn thứ tư cho Club Brugge, giáng đòn mạnh vào nỗ lực ngược dòng của Inter.

Tresoldi sinh ra tại Italy nhưng hiện khoác áo U21 Đức.

Đội bóng Italy kịp có thêm bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba nhờ công Ange-Yoan Bonny. Dẫu vậy, quãng thời gian còn lại không đủ để Inter cứu vãn tình thế, buộc họ chấp nhận thất bại 3-4 ngay trên sân San Siro.

Trận thua khiến Inter tiếp tục trắng tay sau hai lượt trận vòng phân hạng Champions League. Trước đó, họ thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Bernabeu. Áp lực vì thế gia tăng đáng kể trước cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk ở lượt đấu tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Club Brugge có chiến thắng quan trọng sau khi thua Aston Villa 2-3 trong trận ra quân. Đại diện Bỉ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Lens ở lượt tiếp theo, với niềm tin được củng cố nhờ màn trình diễn chói sáng của Tresoldi.