Vì sao Ferguson mềm với Ronaldo hơn Beckham

Mùa hè 2008, Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United để khoác áo Real Madrid. Anh vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp, ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, cùng MU vô địch Premier League và Champions League, rồi giành Quả bóng vàng.

Trong hoàn cảnh ấy, Ferguson hoàn toàn có thể biến mong muốn ra đi của Ronaldo thành một cuộc đối đầu. Ông từng rất cứng rắn với David Beckham, sau đó cũng không ngần ngại chia tay Roy Keane khi cảm thấy trật tự trong phòng thay đồ bị ảnh hưởng.

Nhưng với Ronaldo, Ferguson chọn cách khác.

Ông trực tiếp gặp học trò ở Lisbon, nói rõ MU sẽ không bán anh ngay trong mùa hè 2008, đồng thời để ngỏ khả năng ra đi một năm sau nếu Real Madrid trở lại với lời đề nghị đủ lớn. Ronaldo ở lại, chơi thêm một mùa rồi chuyển tới Bernabeu với giá 80 triệu bảng, mức phí kỷ lục thế giới khi ấy.

Cách Ferguson xử lý Ronaldo cho thấy sự cứng rắn của ông không đồng nghĩa với việc luôn giải quyết vấn đề bằng đối đầu.

Ferguson hiểu Ronaldo muốn gì

Ferguson luôn xem quyền kiểm soát là nền tảng trong công việc. Với ông, một HLV không thể để bất kỳ cá nhân nào lớn hơn đội bóng hoặc tạo ra một trung tâm quyền lực riêng.

Beckham phải ra đi khi Ferguson cảm thấy danh tiếng và cuộc sống ngoài sân cỏ bắt đầu ảnh hưởng quá nhiều tới vị trí của cầu thủ trong tập thể. Keane cũng rời MU sau khi tiếng nói của đội trưởng trở nên quá mạnh và mâu thuẫn với HLV không còn cách hàn gắn.

Ronaldo lại khác.

Anh không tìm cách thách thức Ferguson trong phòng thay đồ, cũng không phải trường hợp bị HLV nghi ngờ vì đời sống ngoài sân cỏ. Điều Ronaldo muốn rất rõ ràng: khoác áo Real Madrid.

Ferguson hiểu tham vọng ấy không thể bị dập tắt bằng mệnh lệnh.

Real theo đuổi Ronaldo quyết liệt trong mùa hè 2008. Cầu thủ Bồ Đào Nha cũng công khai để ngỏ khả năng sang Tây Ban Nha. Ferguson vì thế sang Lisbon gặp trực tiếp học trò thay vì để câu chuyện tiếp tục bị đẩy đi qua truyền thông.

Trong hồi ký, ông kể rằng MU không thể để Real đạt được mục đích ngay sau một chiến dịch gây sức ép công khai. Ferguson yêu cầu Ronaldo ở lại thêm một mùa, tiếp tục thi đấu nghiêm túc và không tạo ra vấn đề trong nội bộ đội bóng. Đổi lại, nếu Real trở lại sau đó với một mức giá phù hợp, MU sẽ không cản đường.

Thỏa thuận ấy vừa đủ cứng, vừa đủ mềm.

Ferguson thuyết phục Ronaldo ở lại thêm một mùa thay vì biến mong muốn ra đi thành cuộc đối đầu.

Ferguson vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. Ronaldo không được rời MU vào thời điểm anh muốn. Nhưng ông cũng không yêu cầu học trò phải từ bỏ giấc mơ khoác áo Real.

Quan trọng hơn, Ronaldo chấp nhận cách xử lý đó.

Mùa 2008/09, anh ghi 26 bàn trên mọi đấu trường, giúp MU vô địch Premier League lần thứ ba liên tiếp và vào chung kết Champions League. Một năm sau, khi Real đưa ra đề nghị 80 triệu bảng, MU đồng ý bán.

Ferguson giữ được Ronaldo thêm một mùa mà không biến phòng thay đồ thành chiến trường.

Sự khác biệt nằm ở chỗ ông hiểu động cơ của từng cầu thủ.

Với Beckham, Ferguson tin vấn đề nằm ở việc một cầu thủ dần trở thành một thương hiệu quá lớn. Với Keane, ông nhìn thấy nguy cơ quyền lực trong phòng thay đồ bị phân chia. Còn Ronaldo đơn giản muốn bước sang một thử thách lớn hơn trong sự nghiệp.

Ferguson không thích điều đó, nhưng ông hiểu nó.

Khi cứng rắn không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất

Trong My Autobiography, Ferguson viết về Ronaldo với thái độ khác khá rõ so với Beckham hay Keane. Báo chí Anh thời điểm sách ra mắt cũng chú ý tới điều này. Phần dành cho Ronaldo có nhiều sự trân trọng, trong khi những chương về Beckham và Keane chứa nhiều chỉ trích hơn.

Ferguson xem Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ông từng dẫn dắt. Điều đó không khó hiểu.

Trong hồi ký Alex Ferguson, Ronaldo được nhắc đến với sự trân trọng hơn nhiều so với Beckham hay Roy Keane.

Ronaldo đến Old Trafford năm 18 tuổi, tài năng nhưng còn rườm rà và thiếu hiệu quả trong nhiều tình huống. Sáu năm sau, anh rời nước Anh với ba chức vô địch Premier League, một Champions League và một Quả bóng vàng.

Mối quan hệ giữa hai người cũng khác với nhiều học trò cũ khác của Ferguson. Ronaldo nhiều lần nhắc đến ông bằng sự biết ơn và từng gọi HLV người Scotland như một người cha trong bóng đá.

Chính nền tảng đó giúp Ferguson xử lý cuộc khủng hoảng năm 2008 theo cách mềm dẻo hơn.

Ronaldo muốn đi, nhưng vẫn tin Ferguson. Ferguson muốn giữ Ronaldo, nhưng cũng hiểu không thể giữ một cầu thủ như vậy mãi mãi.

Đó là điểm khiến trường hợp này đáng chú ý.

Ferguson thường được nhớ đến như mẫu HLV quyết liệt, sẵn sàng loại bất kỳ ai nếu cảm thấy quyền lực bị đe dọa. Nhưng với Ronaldo, ông cho thấy khả năng quản trị không chỉ nằm ở việc áp đặt.

Có những thời điểm, giữ quyền kiểm soát lại đòi hỏi phải nhượng bộ một phần.

Ferguson không ngăn Ronaldo mơ về Real Madrid. Ông chỉ kiểm soát thời điểm giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Nhờ vậy, MU có thêm một mùa giải đỉnh cao từ cầu thủ hay nhất đội, sau đó thu về khoản phí chuyển nhượng kỷ lục. Ronaldo cũng rời Old Trafford mà quan hệ với Ferguson không đổ vỡ.

Đặt cạnh Beckham và Keane, câu chuyện ấy cho thấy Ferguson không dùng một công thức duy nhất để quản lý siêu sao. Ông có thể rất cứng khi cần bảo vệ trật tự phòng thay đồ, nhưng cũng đủ mềm khi hiểu rằng đối đầu không mang lại lợi ích.

Đó có lẽ mới là điểm đáng giá nhất trong cách Ferguson quản trị con người.

Ông không cố giữ mọi cầu thủ bằng mọi giá. Điều Ferguson luôn cố giữ là quyền quyết định thời điểm và cách một cầu thủ rời Manchester United.