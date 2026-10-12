Destinator cán mốc 10 nghìn xe nhanh hơn Xpander

Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết, mẫu xe Destinator đã vượt mốc doanh số tích lũy 10 nghìn xe sau hơn 10 tháng có mặt trên thị trường. Đây là một trong những mẫu xe của hãng đạt mốc doanh số 10 nghìn xe nhanh nhất tại Việt Nam.

Trước đó, Xpander, mẫu MPV hiện đóng vai trò chủ lực doanh số của Mitsubishi, cần khoảng một năm kể từ khi ra mắt để đạt 10 nghìn xe bán ra. Với Destinator, cột mốc tương tự được thiết lập sau hơn 10 tháng.

Mitsubishi Destinator đã vượt mốc 10.000 xe bàn giao sau hơn 10 tháng có mặt trên thị trường.

Ngay trong tuần đầu mở bán, Mitsubishi cho biết Destinator nhận hơn 2 nghìn đơn đặt hàng, trong đó phiên bản Ultimate chiếm 75%. Tháng 12/2025, hãng bàn giao 2.377 xe, đưa Destinator vào nhóm 5 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán nhiều nhất thị trường trong tháng.

Đến tháng 3/2026, doanh số mẫu SUV 7 chỗ đạt 1.663 xe. Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, Destinator đứng đầu nhóm SUV cỡ C sử dụng động cơ đốt trong trong tháng này. Trong 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe nhiều lần góp mặt trong nhóm 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Destinator được Mitsubishi định vị ở nhóm SUV 7 chỗ, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít. Xe bố trí ba hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian chở nhiều người nhưng vẫn muốn đặc tính vận hành của SUV.

Một số trang bị trên xe gồm màn hình trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Yamaha và điều hòa cho khoang hành khách. Hàng ghế thứ ba có thể phục vụ nhu cầu chở đủ bảy người hoặc gập lại khi cần thêm không gian hành lý.

Hiện Mitsubishi Motors Việt Nam có 77 nhà phân phối trên toàn quốc. Destinator cùng Xpander đang là những sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng gia đình trong danh mục xe của hãng tại Việt Nam.