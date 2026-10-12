Chiến lược bán xe kiểu Rolls-Royce: Tối ưu giá trị thay vì chạy đua sản lượng

Thị trường ô tô siêu sang toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển chiến lược rõ nét từ các nhà sản xuất hàng đầu nhằm đối phó với áp lực chững lại của sức mua tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc hay Trung Đông. Thay vì mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt hay gia tăng số lượng xe xuất xưởng, các thương hiệu cao cấp lựa chọn con đường tối ưu hóa biên lợi nhuận thông qua việc đẩy mạnh chiến lược định giá cao, sản xuất các phiên bản giới hạn và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa chuyên sâu. Trong bức tranh đó, Rolls-Royce – thương hiệu 122 năm tuổi thuộc Tập đoàn BMW – đang trở thành điển hình tiêu biểu cho mô hình kinh doanh tập trung vào giá trị thay vì sản lượng.

Project Nightingale EV của Rolls-Royce sẽ được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu, với giá khởi điểm khoảng 3,5 triệu USD. Mực giá này chưa kể các tùy chọn tùy chỉnh đắt tiền có thể làm tăng thêm 50% giá thành. Ảnh: Rolls-Royce.

Minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược này là việc hãng xe Anh quốc chính thức ra mắt mẫu roadster thuần điện mang tên Project Nightingale EV. Được giới thiệu vào tháng 4 năm 2026, mẫu xe này định vị ở phân khúc đỉnh cao của thế giới xe siêu sang với mức giá khởi điểm khoảng 3,5 triệu USD, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa phức tạp có thể đẩy tổng giá trị xe tăng thêm đáng kể.

Mang thiết kế “cố tình” không thực dụng với cấu hình hai chỗ ngồi trên khung gầm có chiều dài tương đương một chiếc xe cỡ lớn, Project Nightingale EV được sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn cầu. Đáng chú ý, toàn bộ 100 suất đặt trước cho siêu phẩm này đã được các khách hàng thuộc giới thượng lưu đăng ký hết ngay cả trước khi dự án được công bố chính thức ra công chúng.

Việc chú trọng vào các dòng xe chế tạo theo yêu cầu riêng biệt không phải là bước đi hoàn toàn xa lạ trong lịch sử của hãng. Trong 5 thập kỷ đầu tiên hình thành và phát triển, mọi chiếc xe của hãng đều được chế tạo thủ công phần thân xe dựa trên khung gầm và hệ thống truyền động cơ bản.

Dù sau này hãng chuyển dịch dần sang mô hình sản xuất công nghiệp tiêu chuẩn, những dự án mang tính biểu tượng như mẫu coupe Sweptail hay dòng roadster Droptail đã đặt nền móng cho sự trở lại mạnh mẽ của mảng chế tạo thân xe theo đơn đặt hàng độc quyền.

Hiện tại, Rolls-Royce đang tiến hành mở rộng gấp đôi quy mô nhà máy sản xuất tại miền nam nước Anh, nhưng quyết định này hoàn toàn không nhằm mục đích gia tăng năng lực sản xuất hàng năm, mà để tập trung tối đa cho không gian thủ công và các quy trình tùy chỉnh phức tạp. Các quy trình này không chỉ đáp ứng mong muốn sở hữu một sản phẩm độc nhất mà còn tạo cơ hội để khách hàng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo cùng các nhà thiết kế và kỹ sư.

Sự gia tăng độ phức tạp trong các yêu cầu cá nhân hóa đòi hỏi một hệ thống tương tác trực tiếp và liên tục giữa khách hàng và đội ngũ thiết kế. Để phục vụ tệp khách hàng thượng lưu này, Rolls-Royce đã thiết lập chuỗi không gian trải nghiệm độc lập tại các trung tâm tài chính và thương mại lớn trên toàn cầu như New York, Thượng Hải, Dubai, Seoul và ngay tại đại bản doanh Goodwood. Tại đây, các nhà sưu tập và khách hàng cao cấp làm việc trực tiếp với các cố vấn kỹ thuật và nhà thiết kế để hiện thực hóa những ý tưởng thẩm mỹ độc bản.

Quy trình này vượt xa các vật liệu truyền thống như gỗ quý hay da thuộc cao cấp, mở rộng sang việc thử nghiệm các loại sợi kỹ thuật, vật liệu khảm thủ công từ xà cừ, kim loại quý, cho đến việc ứng dụng hệ thống chiếu sáng LED phức tạp tích hợp trực tiếp vào bề mặt nội thất. Trên bề mặt ngoại thất của xe, lớp sơn thông thường có màu sắc có thể được phát triển và đặt tên riêng cho khách hàng để phù hợp với tác phẩm nghệ thuật hoặc món đồ quần áo yêu thích. Lớp hoàn thiện có thể có các yếu tố mờ, nhiều lớp, pha lê, đổi màu hoặc khắc laser.

Rolls thậm chí còn duy trì một xưởng đặc biệt, EX Vault, giống như xưởng chế tạo thiết bị "Q" trong loạt phim bom tấn James Bond, nơi tập hợp các nhà thiết kế, kỹ sư và thợ thủ công để thử nghiệm các vật liệu và quy trình mới.

Dưới góc độ kinh tế học công nghiệp ô tô, sự chuyển dịch chiến lược này mang lại hiệu quả tài chính vượt trội. Theo đánh giá từ các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế như Bloomberg Intelligence, doanh số toàn phân khúc xe siêu sang dự kiến sẽ duy trì trạng thái đi ngang hoặc tăng trưởng chậm đến năm 2030, chịu tác động từ các yếu tố chính sách thuế và sự bất ổn định tại một số khu vực.

Rolls-Royce đang mở rộng gấp đôi quy mô nhà máy sản xuất ở miền nam nước Anh. Tuy nhiên, việc mở rộng này không làm tăng công suất sản xuất hàng năm. Ảnh: Rolls-Royce.

Trong bối cảnh đó, việc tập trung vào các dòng xe cá nhân hóa cực độ mang lại tỷ suất lợi nhuận hoạt động rất cao, ước tính vượt mức 50%. Trên thực tế, mặc dù lượng xe bàn giao của Rolls-Royce chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 0,2% trong tổng số 2,5 triệu xe mà Tập đoàn BMW phân phối, thương hiệu siêu sang này lại đóng góp tới 13 phần trăm vào tổng lợi nhuận hoạt động của cả tập đoàn. Hơn nữa, việc tính phí phát triển đối với các vật liệu hoặc công nghệ mới do khách hàng đề xuất cũng tạo thêm nguồn thu nhập gia tăng đáng kể cho doanh nghiệp.

Mô hình kinh doanh dựa trên sự khan hiếm và giá trị độc bản này cũng đang dần được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực xa xỉ khác như thời trang cao cấp, chế tác đồng hồ độc lập và trang sức tinh xảo. Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa mà các quy trình sản xuất hàng loạt ngày càng bị chi phối bởi tự động hóa và công nghệ số, giá trị cốt lõi của hàng xa xỉ thực thụ nằm ở tính thủ công, câu chuyện cá nhân và khả năng tạo dựng di sản truyền lại cho các thế hệ tương lai.

Đối với khách hàng sở hữu tiềm lực tài chính lớn, một chiếc xe chế tạo theo đơn đặt hàng không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hóa cao, giúp họ khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Những tác phẩm này thường được xem như những kiệt tác nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ thay vì bị đem ra trao đổi trên thị trường thứ cấp.

Bước đi chiến lược của Rolls-Royce trong việc ưu tiên giá trị độc bản và mở rộng năng lực chế tác thủ công thay vì theo đuổi sản lượng quy mô lớn phản ánh tầm nhìn dài hạn phù hợp với biến động của thị trường ô tô cao cấp toàn cầu. Bằng cách biến mỗi chiếc xe thành một kiệt tác có một không hai và xây dựng mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với khách hàng thượng lưu, thương hiệu này không chỉ củng cố vững chắc biên lợi nhuận hoạt động mà còn định nghĩa lại tiêu chuẩn của sự sang trọng trong kỷ nguyên mới.