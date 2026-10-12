TOP 8 SUV trong tầm giá 1 tỷ đồng 'hot' tháng 9

VinFast VF 8 dẫn đầu phân khúc khi bán được 1.494 xe, tăng từ 834 xe trong tháng trước. Mazda CX-5 xếp thứ hai với 1.449 xe, tiếp đến là Ford Territory đạt 1.285 xe và Hyundai Tucson đạt 1.004 xe. Đây là bốn mẫu xe vượt mốc 1.000 chiếc trong tháng.

Ở nhóm bám đuổi, Mitsubishi Destinator bán được 861 xe, tăng từ 674 xe tháng trước, đồng thời cán mốc 10.000 xe sau 10 tháng ra mắt. Toyota Corolla Cross đạt 866 xe, Kia Sportage đạt 302 xe.

Ngược chiều thị trường, Honda CR-V chỉ tiêu thụ 117 xe, giảm so với tháng 8, trở thành mẫu xe duy nhất trong nhóm ghi nhận doanh số đi xuống.