Giải đua xe địa hình VOC 2026 sắp khai cuộc, giới mê off-road chờ ngày tranh tài

Tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra tại Hà Nội vào chiều 12/10, Trưởng Ban tổ chức Giải đua xe địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia (Vietnam Offroad PVOIL Cup - VOC 2026) Nguyễn Đại Hoàng cho biết, giải năm nay cũng được tổ chức trong 3 ngày giống như hằng năm, bắt đầu từ 30/10-1/11 tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, TP Hà Nội), nơi vốn được coi là "thánh địa off-road" của Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức VOC PVOIL Cup 2026 Nguyễn Đại Hoàng chia sẻ thông tin về giải đấu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, giải VOC năm nay có quy mô lớn nhất với 88 đội đăng ký thi đấu với hơn 176 vận động viên, thi đấu ở 24 đường thi, 50 bài thi với 1.040 lượt thi đấu. Các tay đua hàng đầu sẽ cùng tranh tài trên đấu trường Đồng Mô rộng tới khoảng 250ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn,…

"Mỗi mùa giải chúng tôi đều cố gắng mang lại những bài thi mới, những địa hình mới nhằm tạo thêm thách thức cho các đội đua, trong đó điểm nhấn và tạo nên khác biệt của mỗi mua giải VOC là đường đua ban đêm", ông Hoàng chia sẻ.

Giải VOC 2026 tiếp tục được tổ chức tại "thánh địa offroad" Đồng Mô (xã Đoài Phương, Hà Nội). Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt là Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC năm nay lần đầu tiên được đưa vào hệ thống giải vô địch quốc gia, góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy tính chuyên nghiệp của bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 580 triệu đồng dành cho 4 phân hạng: SUV cơ bản, Bán tải cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Đại diện Ban tổ chức cũng chia sẻ, VOC 2026 không chỉ hướng tới việc tổ chức giải đua dành cho các tay đua offroad và các câu lạc bộ, mà còn dành cho người hâm mộ bộ môn đua xe ô tô địa hình, cũng như tạo cơ hội cho những đam mê ô tô xe máy trải nghiệm trực tiếp các dòng xe mới của nhiều hãng xe khác nhau.

Tại sự kiện, hai hãng xe Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam mang đến cho đông đảo khán giả trải nghiệm chưa từng có với các mẫu xe mới nhất vừa ra mắt trong năm.

Tại đường lái thử của Ford Việt Nam là các mẫu xe bán tải Ford Raptor 3.0 V6 và Ford Everest Platinum+ động cơ xăng 2.3L Ecoboost. Trong khi đó, Toyota Việt Nam mang đến xe bán tải Hilux thế hệ mới và đặc biệt là chiếc Land Cruiser FJ 2026, được coi như bản thu nhỏ của đàn anh Land Cruiser Prado nhưng đậm chất off-road hơn.

4 phân hạng của Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC 2026 - Hạng SUV cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Bán tải cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Nâng cao: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản xe thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe. - Hạng Chuyên nghiệp: Là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch. Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên,...