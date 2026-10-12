Mẫu ô tô ăn khách nhất của Honda được nâng cấp, tiếp tục lắp ráp ở Việt Nam

Sau khi ra mắt tại các thị trường Thái Lan, mẫu sedan Honda City bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vừa được giới thiệu ở Việt Nam. Xe bán ra thị trường với 2 phiên bản L và RS, giá lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng.

Mức giá của 2 bản này không đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, bản G thấp nhất (giá 499 triệu đồng) hiện không còn trong danh mục khiến mức giá khởi điểm của dòng City tăng lên.

Ở bản nâng cấp 2026, ngoại thất của City được làm mới với điểm nhấn là phần đầu xe tạo hình liền mạch hơn. Cả hai bản được trang bị cụm đèn LED thanh mảnh, kết nối bằng dải LED ngang nằm trên lưới tản nhiệt dạng tổ ong.

Thanh chrome quen thuộc đã bị loại bỏ, trong khi logo Honda được đặt ở phần đầu ca-pô. Cản sau tích hợp khuếch tán gió, trong khi đèn hậu LED có đồ họa mới.

Thay đổi lớn nhất trong khoang cabin là màn giải trí 10 inch mới, thay cho loại 8 inch trước đây. Cả hai phiên bản được bổ sung cổng USB Type-C.

Một số tính năng như sạc không dây hay phanh tay điện tử dù đã có trên City bản nâng cấp tại Thái Lan, nhưng vẫn xuất hiện trên xe bán tại Việt Nam. Gói an toàn Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn.

Mẫu sedan Nhật này tiếp tục được trang bị động cơ 1.5L công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Ở thị trường Thái Lan, dòng City còn có thêm tùy chọn hybrid.

Nhìn chung, dòng Honda City 2026 chủ yếu được làm mới ngoại thất và nâng cấp nhẹ về trang bị. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sức hút của dòng sedan City trên thị trường.

City hiện là dòng ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam với doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 5.452 xe. Phiên bản mới tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ và sẽ có mặt tại các đại lý từ giữa tháng này.