Xăng E10 được ghi nhận tích cực từ giải đấu ô tô chuyên nghiệp

Chiều 12/10, tại họp báo công bố Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026), ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu, thông tin về vấn đề nhiên liệu cung ứng cho các phương tiện.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trưởng Ban Tổ chức giải đấu nhận định, trong suốt quá trình chuẩn bị đến nay, ban tổ chức chưa nhận được phản hồi nào từ các vận động viên về việc xăng sinh học E10 ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của xe. Đồng thời, ông Hoàng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sử dụng nhiên liệu sinh học bởi góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam (bên phải ngoài cùng) thông tin về giải đấu

Đây là tín hiệu tích cực từ thực tế sử dụng nhiên liệu tại giải đấu. Với đặc thù xe phải vận hành trên địa hình phức tạp, chịu tải lớn, khả năng duy trì hiệu suất và độ ổn định luôn được các đội đua chú trọng

“Các vận động viên trong quá trình chuẩn bị thi đấu đều kiểm tra rất kỹ. Họ hiểu về chiếc xe, công nghệ và các hệ thống trên xe để bảo đảm động cơ cũng như toàn bộ phương tiện hoạt động hiệu quả với loại nhiên liệu đang có trên thị trường”, ông Nguyễn Đại Hoàng cho biết.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức PVOIL VOC 2026, các đội đua cần lưu ý khuyến cáo của nhà cung cấp nhiên liệu, đồng thời tham khảo sổ tay kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đối với từng mẫu xe. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhiên liệu phù hợp, duy trì hiệu quả vận hành.

Theo lịch chính thức, giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11/2026 tại khu vực hồ Đồng Mô, Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 8h ngày 31/10, lễ bế mạc lúc 18h ngày 1/11.

Hình ảnh các đội đua tham gia tại giải đấu

Đây là năm thứ 19 giải đấu được tổ chức và là mùa giải đầu tiên mang tên Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chuyên nghiệp hóa bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.

Mùa giải năm nay có 88 đội đua và 176 vận động viên, tranh tài ở bốn hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp. Ban tổ chức dự kiến bố trí 24 đường thi trên khu vực khoảng 200 ha địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô.

Quy mô thi đấu mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chuẩn bị phương tiện, tổ chức đường đua và bảo đảm an toàn. Đối với các đội đua, việc kiểm tra kỹ thuật, lựa chọn nhiên liệu phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất là những yếu tố cần được chú trọng trong quá trình chuẩn bị.

Bên cạnh các bài thi địa hình, PVOIL VOC 2026 tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho công chúng như lái thử xe, trưng bày sản phẩm, trò chơi tương tác và phát trực tiếp các nội dung thi đấu. PVOIL tiếp tục là nhà tài trợ tên giải, Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam mang đến các hoạt động trải nghiệm xe, trong khi VTVcab đồng hành năm thứ năm liên tiếp trong công tác sản xuất, ghi hình và phát trực tiếp nội dung giải đấu trên các nền tảng truyền thông.

Với sự tham gia của nhiều nhóm phương tiện và các hoạt động dành cho khán giả, PVOIL VOC 2026 tiếp tục tạo không gian tranh tài, giao lưu và phát triển cộng đồng thể thao ô tô Việt Nam.