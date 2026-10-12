Giá xe Honda BR-V mới nhất tháng 10/2026

BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của hãng xe Honda, Nhật Bản. Được giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2015 tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia, cho đến nay, Honda BR-V được bán tại các thị trường châu Á là chủ yếu, như: Ấn độ, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Nam Phi,...

Honda BR-V ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 4/7/2023 với 2 phiên bản. Xe được đưa về nước theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối với 6 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Xanh, Đỏ, Trắng, Bạc, Đen, Xám.

Honda BR-V thế hệ mới sở hữu ngoại hình to lớn hơn hẳn nhờ gia tăng kích thước toàn diện. Các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, tức dài hơn 33 mm, rộng hơn 45 mm và cao hơn 8 mm so với đời trước. Trục cơ sở cũng dài hơn 38 mm khi đạt 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe là 201 mm.

Tổng thể ngoại hình Honda BR-V mạnh mẽ, nam tính và đậm chất SUV. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, gồm các thanh nan ngang xếp chồng lên nhau. Đèn pha LED tự động bật tắt thiết kế liền mạch lưới tản nhiệt đem đến cái nhìn sang trọng, hiện đại.

Honda BR-V sở hữu khoang cabin rộng rãi và nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Mọi thứ trên bảng táp-lô đều được sắp đặt gọn gàng, dễ sử dụng với cửa gió điều hòa đặt cao, phía dưới là màn hình giải trí trung tâm 7 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, kết nối Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói.

Hệ thống phím bấm điều chỉnh các tiện ích trên xe. Vô-lăng 3 chấu viền kim loại, có thể điều chỉnh cao, thấp, tích hợp các phím chức năng. Ngay phía sau bố trí đồng hồ kỹ thuật số kết hợp giữa analogue và màn hình đa thông tin 4,2 inch.

Honda BR-V trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Kết nối với đó là hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái, gồm Normal, Eco và Sport.

Xe trang bị gói công nghệ Honda Sensing trên cả 2 phiên bản đang bán tại Việt Nam, bao gồm: Hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, tránh cướp ga, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khởi hành. Bản L có thêm camera hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch.

Bảng giá xe Honda BR-V tháng 10/2026

Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.