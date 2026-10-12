Doanh số 10 mẫu xe hybrid tháng 9/2026: Bất ngờ Toyota Land Cruiser HEV

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến đợt bùng nổ doanh số của nhóm các mẫu xe hybrid. Số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có ít nhất 2.284 chiếc xe hybrid được tiêu thụ trong tháng 9, tăng đến 55,3% so với tháng liền trước.

Trong đó, Top 3 mẫu xe dẫn đầu vẫn thuộc về thương hiệu Toyota, lần lượt là Innova Cross HEV đạt 630 chiếc, Corolla Cross HEV đạt 616 chiếc và Yaris Cross HEV đạt 413 chiếc.

Đáng chú ý là một cái tên bất ngờ: Toyota Land Cruiser HEV. Dòng SUV cỡ lớn vốn dĩ thuộc diện kén chọn khách hàng, bên cạnh mức giá bán lẻ lên đến vài tỷ đồng, tức tương đương với rất nhiều mẫu xe hạng sang.

Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu tiên bán ra thị trường, đã có đến 116 chiếc xe Land Cruiser HEV được người tiêu dùng Việt Nam mua về. Thậm chí lượng xe Land Cruiser HEV bán ra thị trường tháng 9 còn cao gấp hơn 7 lần so với phiên bản thuần động cơ đốt trong Land Cruiser 300.

Một thương hiệu Nhật Bản khác nắm lợi thế về loại hình xe hybrid là Honda lại đang có dấu hiệu đi xuống. Trong tháng 9 chỉ có duy nhất CR-V e:HEV đạt mức sản lượng bán hàng 189 chiếc là đáng kể. Phiên bản HR-V e:HEV chỉ đạt 44 chiếc còn Civic e:HEV thậm chí có duy nhất 1 chiếc xe bán ra thị trường.

Như vậy, cả ba mẫu xe hybrid của Honda đều sụt giảm doanh số, hoàn toàn trái ngược với tỷ lệ tăng trưởng rất cao của toàn phân khúc.