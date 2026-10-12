BMW F 450 GS giá từ 419 triệu đồng tại Việt Nam, ưu đãi 30 triệu cho khách đầu tiên

BMW F 450 GS chốt giá từ 419 triệu đồng. (Ảnh: BMW)

Theo thông tin trên website chính thức của BMW Motorrad, F 450 GS có giá khởi điểm 419 triệu đồng cho phiên bản Exclusive màu đen, trong khi bản Trophy cao cấp nhất có giá 449 triệu đồng. Một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội cho biết xe dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 12. Đáng chú ý, 15 khách hàng đầu tiên đặt mua sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng theo thông tin từ nhân viên tư vấn.

BMW F 450 GS cạnh tranh Honda NX500. (Ảnh: BMW)

BMW F 450 GS là sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu mô tô Đức và hãng TVS Motor của Ấn Độ. Tại thị trường quốc tế, xe còn có các phiên bản Basic và Sport.

Về vận hành, mẫu xe sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 420cc, do BMW phát triển, cho công suất 48 mã lực và mô-men xoắn 43Nm. Động cơ kết hợp hộp số côn tay 6 cấp, tích hợp hệ thống sang số nhanh Shift Assistant Pro trên tất cả phiên bản.

BMW F 450 GS dự kiến được bàn giao tại Việt Nam từ cuối tháng 12. (Ảnh: BMW)

Xe trang bị vành hợp kim nhôm kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau; vành nan hoa là tùy chọn. Hệ thống treo gồm giảm xóc trước upside-down đường kính 43mm của KYB và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, độ nảy hồi.

Theo website hãng, F 450 GS tại Việt Nam có phanh trước Brembo 4 piston, tích hợp chống bó cứng phanh khi vào cua (Cornering ABS), cùng phanh sau một piston. Các công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý khác gồm côn ly tâm ERC, bướm ga điện tử, kiểm soát lực kéo chủ động và kiểm soát phanh động cơ.

Dù có cấu hình và công nghệ đáng chú ý, mức giá từ 419 triệu đồng cũng đặt BMW F 450 GS trước áp lực cạnh tranh. Trong phân khúc adventure tầm trung, Honda NX500 hiện có giá niêm yết từ 195 triệu đồng. Ngoài ra, người mua còn có thể cân nhắc các mẫu mô tô phân khối lớn hơn của Triumph, Honda hoặc Yamaha trong tầm ngân sách này.