5 mẹo lái xe số sàn mượt mà giữa phố đông

Trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, xe phải liên tục dừng, khởi hành và di chuyển ở tốc độ thấp. Đây là điều kiện khiến việc điều khiển xe số sàn trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những người mới lái. Tuy nhiên, nếu biết cách kiểm soát chân côn, lựa chọn cấp số phù hợp và duy trì khoảng cách với xe phía trước, việc lái xe trong phố sẽ nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Làm quen với điểm bắt côn của xe

Điểm bắt côn là yếu tố quan trọng nhất khi điều khiển xe số sàn. Mỗi mẫu xe có hành trình bàn đạp và cảm giác ly hợp khác nhau, vì vậy người lái cần dành thời gian làm quen trước khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Khi khởi hành, nên nhả chân côn từ từ đến khi cảm nhận xe bắt đầu chuyển động, sau đó mới kết hợp tăng ga phù hợp. Việc đạp hoặc nhả côn quá nhanh có thể khiến xe bị giật hoặc chết máy.

Trong điều kiện ùn tắc, người lái cũng không nên liên tục giữ chân trên bàn đạp côn hoặc sử dụng trạng thái bán côn trong thời gian dài. Thói quen này có thể làm tăng nhiệt và khiến bộ ly hợp nhanh mòn.

Lái xe số sàn trong phố đông không quá khó nếu người điều khiển hiểu rõ đặc tính của chiếc xe và luyện tập thường xuyên

Chọn cấp số phù hợp khi đi chậm

Khi lưu thông trong phố đông, tốc độ xe thường xuyên thay đổi. Người lái cần lựa chọn cấp số phù hợp với tốc độ và tình trạng giao thông thay vì cố duy trì một số cố định.

Ở tốc độ thấp, số 1 thường phù hợp cho việc khởi hành và di chuyển rất chậm. Khi xe đã có đủ tốc độ, có thể chuyển sang số 2 để động cơ hoạt động ổn định hơn. Nếu tốc độ giảm xuống quá thấp, cần chủ động về số thay vì để động cơ hoạt động ì hoặc rung giật.

Việc chuyển số đúng thời điểm giúp xe vận hành mượt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng phải sử dụng côn quá nhiều.

Giữ khoảng cách để hạn chế dừng - đi liên tục

Một trong những nguyên nhân khiến lái xe số sàn trong phố trở nên mệt mỏi là tình trạng phải liên tục tăng tốc, phanh rồi lại khởi hành.

Thay vì bám sát xe phía trước, người lái nên duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với tốc độ và mật độ giao thông. Khi có khoảng trống, xe có thể di chuyển đều thay vì liên tục phải dừng hẳn.

Cách này không chỉ giúp người lái có thêm thời gian xử lý tình huống mà còn hạn chế việc phải đạp côn, vào số và khởi hành liên tục, qua đó góp phần giảm hao mòn hệ thống ly hợp.

Không lạm dụng chân côn khi chờ đèn đỏ

Khi dừng xe trong thời gian tương đối lâu, chẳng hạn chờ đèn tín hiệu giao thông, người lái không nên giữ chân côn và cần số ở trạng thái sẵn sàng trong suốt thời gian chờ.

Nếu phải dừng lâu, có thể đưa cần số về N (số mo), nhả chân côn và sử dụng phanh để giữ xe. Khi chuẩn bị di chuyển, đạp côn, vào số rồi thực hiện thao tác khởi hành.

Thói quen này giúp chân người lái được thư giãn và hạn chế việc duy trì tải không cần thiết lên hệ thống ly hợp.

Bình tĩnh khi khởi hành ngang dốc

Khởi hành ngang dốc là một trong những tình huống khiến nhiều người lái xe số sàn lo lắng, đặc biệt khi phía sau có phương tiện đang chờ.

Với những xe được trang bị phanh tay cơ, người lái có thể sử dụng phanh tay để hỗ trợ khi khởi hành. Sau khi vào số và đưa ly hợp đến điểm bắt côn, kết hợp tăng ga phù hợp rồi từ từ nhả phanh tay để xe tiến lên.

Một số mẫu xe hiện nay được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp giữ xe trong thời gian ngắn khi người lái chuyển từ phanh sang ga. Tuy nhiên, người điều khiển vẫn cần nắm vững kỹ thuật cơ bản và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống hỗ trợ.

Lái xe số sàn trong phố đông không quá khó nếu người điều khiển hiểu rõ đặc tính của chiếc xe và luyện tập thường xuyên. Quan trọng nhất là kiểm soát tốt điểm bắt côn, lựa chọn cấp số phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế các thao tác không cần thiết với bàn đạp côn.

Đặc biệt, người lái không nên quá chú trọng vào việc chuyển số thật nhanh mà cần ưu tiên sự êm ái và khả năng kiểm soát xe. Khi đã thành thạo, việc phối hợp chân côn, chân ga và phanh sẽ trở thành phản xạ tự nhiên, giúp hành trình trong điều kiện giao thông đông đúc an toàn và thoải mái hơn.