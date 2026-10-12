Top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 9/2026: Ford Ranger bức tốc mạnh mẽ
Bảng xếp hạng top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.147 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Mitsubishi Triton.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 4 xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Ford Ranger: 1.147 chiếc
2. Mitsubishi Triton: 698 chiếc
3. Toyota Hilux: 426 chiếc
4. Isuzu D-Max: 54 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-4-xe-ban-tai-ban-chay-nhat-thang-9-2026-ford-ranger-buc-toc-manh-me-454993.html