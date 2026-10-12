Top 4 xe bán tải bán chạy nhất tháng 9/2026: Ford Ranger bức tốc mạnh mẽ.

Honda City 2026 sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào ngày hôm nay 12/10 với diện mạo mới và nhiều trang bị được bổ sung, được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép cho ‘kỳ phùng địch thủ’ Toyota Vios.