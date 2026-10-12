Ngân hàng thanh lý ôtô, Mercedes giá 280 triệu, Ford Everest từ 135 triệu

Ngân hàng VPBank đang triển khai nhiều đợt đấu giá ôtô là tài sản bảo đảm, với mức giá khởi điểm từ dưới 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, một chiếc Mitsubishi Attrage GLS đang được ngân hàng đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 190 triệu đồng. Đây đã là lần đấu giá thứ 6 của chiếc xe này, với phiên đấu giá trực tuyến dự kiến diễn ra lúc 15h30 ngày 16/10.

Tương tự, 2 mẫu xe MG 1.5L và MG5 1.5L màu trắng khác cùng có giá khởi điểm 216 triệu đồng, tiền đặt trước 43,2 triệu đồng, cũng dự kiến được đấu giá ngày 20/10. Cũng trong ngày này, một chiếc VinFast VF 5 Plus được ngân hàng chào giá khởi điểm 315 triệu đồng.

Ở phân khúc giá cao hơn, VPBank đưa ra đấu giá chiếc Hyundai Accent với giá khởi điểm 417 triệu đồng và BYD Atto 3 với giá 488 triệu đồng. Chiếc BYD Atto 3 này cũng đã trải qua 3 lần đấu giá trước đó nhưng vẫn chưa thể thanh lý mà phải tiếp tục được đưa ra rao bán. Trong khi đó, một xe khách giường nằm Tracomeco Universe cũng được đấu giá lần thứ tư, với giá khởi điểm 1,56 tỷ đồng.

Không chỉ tổ chức bán đấu giá, VPBank còn đăng tải danh sách xe thanh lý trên website, gồm nhiều dòng xe từ sedan, bán tải đến xe tải. Trong đó, phân khúc dưới 300 triệu đồng có khá nhiều lựa chọn.

Nhiều chiếc MG5 số sàn đời 2024 được rao bán với giá 159-195 triệu đồng. Mitsubishi Attrage đời 2022-2023 có giá 219-285 triệu đồng, trong khi một chiếc Mercedes-Benz C250 đời 2015 được ngân hàng chào bán với giá 280 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, nhiều xe trong danh sách từng được sử dụng làm taxi.

VPBank cho biết xe thanh lý được chào bán thấp hơn giá thị trường khoảng 5-25%. Người mua còn có thể được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất từ 7,9%/năm.

Bên cạnh VPBank, Agribank cũng đang phát mại một loạt tài sản là ôtô để xử lý nợ. Trong đó, Agribank chi nhánh Tam Thanh (Lạng Sơn) vừa thông báo đấu giá một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của một khách hàng cá nhân. Chiếc xe có giá khởi điểm 388,8 triệu đồng, tiền đặt trước 77 triệu đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.

Tại VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM, ngân hàng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với nhiều phương tiện, trong đó có một chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh, biển kiểm soát 51G-657.93. Xe được đăng ký lần đầu vào tháng 7/2018 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại ngân hàng, với giá khởi điểm gần 11 tỷ đồng.

Cùng với chiếc xe sang này, ngân hàng dự kiến đấu giá 5 xe xitec Hyundai chuyên chở xăng dầu của Xuyên Việt Oil để thu hồi nợ.

Trong khi đó, Sacombank đang rao bán đấu giá một ôtô khách Ford Transit 11 chỗ tại Hà Nội, với giá khởi điểm hơn 309 triệu đồng.

Ở nhóm xe phổ thông, TPBank cũng công bố đấu giá 5 ôtô đã qua sử dụng. Danh sách gồm Mitsubishi Attrage giá khởi điểm 225 triệu đồng; VinFast Lux SA 2.0 giá 376 triệu đồng; MG5 1.5L giá 240 triệu đồng; một xe KIA giá 485 triệu đồng; và MG5 1.5L MT giá 255 triệu đồng. Tiền đặt trước được quy định bằng 20% giá khởi điểm của từng tài sản.

Đáng chú ý, SeABank Đại An - Phòng giao dịch Trần Duy Hưng cũng đã ra thông báo thanh lý tài sản bảo đảm lần thứ 8 đối với một chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2014 với giá khởi điểm chỉ 135 triệu đồng.