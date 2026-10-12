Lý do Jaguar ra mắt mẫu xe thuần điện vào thời điểm này?

Jaguar từng là đối thủ trực tiếp của những tên tuổi như Mercedes-Benz và BMW, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ qua các lần xuất hiện trong loạt phim James Bond. Tuy nhiên, hào quang của thương hiệu đã dần phai nhạt qua nhiều thập kỷ, từ thời còn thuộc sở hữu của Ford cho đến khi về tay Tata Motors (Ấn Độ) – tập đoàn đã mua lại Jaguar Land Rover vào năm 2008.

Thời gian gần đây, Jaguar gặp khó khăn do sự thay đổi liên tục trong bộ máy lãnh đạo và dải sản phẩm đã lỗi thời; hãng đã ngừng sản xuất hầu hết các mẫu xe cách đây hai năm, trong khi các đối thủ mới như Tesla, Lucid và Porsche đã nhanh chóng bứt phá vượt lên.

Chiếc Jaguar Type 01 xuất hiện tại một sự kiện ra mắt ở New York. Nguồn: Getty Images.

Dù vậy, Jaguar đã trở lại với một mẫu xe có diện mạo hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ tiền nhiệm, với hy vọng thu hút được nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn. Được giới thiệu lần đầu dưới dạng xe ý tưởng (concept) vào năm 2024, Type 01 được mô tả trong thông cáo báo chí là chiếc Jaguar "có tính khí động học tốt nhất từ ​​trước đến nay" của thương hiệu đã có lịch sử 104 năm tuổi này.

Biểu tượng chú báo Jaguar đang vồ mồi gắn trên nắp ca-pô, cùng với đó là thiết kế đèn pha tròn đặt cách xa nhau đặc trưng trước đây đã bị loại bỏ. Mẫu sedan này sở hữu kiểu dáng hình hộp độc đáo, có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 724 km sau một lần sạc đầy và tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong ba giây.

Theo bà Stephanie Brinley, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại Mobility Global, thoạt nhìn, đây là một mẫu xe có sức cạnh tranh và đầy cuốn hút. “Họ đang tìm kiếm một tệp khách hàng hoàn toàn mới, những người không còn chuộng phong cách sang trọng kiểu truyền thống. Đây là sản phẩm dành cho những ai có quan điểm khác biệt về cách thể hiện đẳng cấp sang trọng”, bà Brinley chia sẻ.

Những vấn đề nan giải

Vào năm 2024, Jaguar đã nỗ lực tái định hình thương hiệu. Hãng xe từng là biểu tượng này đã thu hẹp quy mô đáng kể, chỉ còn bán một mẫu xe tại Mỹ và không còn mẫu nào tại thị trường Anh.

Cũng trong năm đó, Jaguar đã thực hiện bước đi mang tính khởi động lại, ra mắt logo mới cùng chiến lược thương hiệu gây nhiều tranh cãi, nhằm làm nổi bật dòng xe thuần điện sắp ra mắt. Tuy nhiên, mọi phản ứng tiêu cực chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và chính những tranh cãi đó lại khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với công ty.

Ngoài ra, diện mạo mới còn đánh dấu sự trở lại với cội nguồn thiết kế của Jaguar, theo lời ông Sean Tucker – biên tập viên quản lý tại Kelley Blue Book. Hãng đang chuyển mình thoát khỏi hình ảnh một thương hiệu đại trà từng có dưới thời Ford.

Với mẫu xe thể thao E-Type nguyên bản từ thập niên 1960, nổi bật nhờ những đường cong mềm mại và phần nắp ca-pô dài, Jaguar từng được ví như “một thương hiệu thời trang” hơn là một hãng xe đơn thuần. Tuy nhiên, tinh thần đó đã dần mai một dưới sự điều hành của các chủ sở hữu khác nhau với những triết lý kinh doanh khác biệt.

“Jaguar thực sự đang bước vào một phân khúc đẳng cấp hoàn toàn mới, nơi họ cạnh tranh trực tiếp với Aston Martin và Ferrari”, ông Tucker nói.

Xe Type 01 của Jaguar được loại bỏ biểu tượng chú báo Jaguar đang vồ mồi gắn trên nắp ca-pô, cùng với đó là thiết kế đèn pha tròn đặt cách xa nhau đặc trưng trước đây. Nguồn: Getty Images.

Khách hàng nào được nhắm tới?

Tại sự kiện ra mắt tuần trước, Jaguar đã mời những khách mời mà họ kỳ vọng sẽ trở thành người mua mẫu xe Type 01: những người trẻ tuổi, giàu có và có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc lập danh sách khách VIP có lẽ lại là khâu dễ dàng nhất trong toàn bộ quá trình ra mắt.

“Họ cần tìm được những khách hàng thực sự quan tâm và sẵn sàng đón nhận xe điện, trong khi thực tế là sự quan tâm dành cho xe điện ở phân khúc sedan cao cấp vẫn còn hạn chế”, bà Brinley nhận định. Và với mức giá lên tới hàng trăm nghìn đô la, Type 01 có lẽ là lựa chọn phù hợp cho những gia đình sở hữu nhiều xe hơi. Jaguar chưa công bố mục tiêu doanh số cho mẫu xe Type 01 sẽ ra mắt vào năm tới. Tuy nhiên, thị trường Mỹ có thể sẽ là một thách thức lớn.

Năm ngoái, xe điện chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng doanh số xe mới tại Mỹ, và doanh số này đã gặp khó khăn sau khi chính sách ưu đãi thuế liên bang dành cho người mua xe điện hết hiệu lực. Tesla tuần trước đã báo cáo doanh số quý 3 giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tại các thị trường quốc tế lại khác biệt. Ông Tucker tin rằng Type 01 nhiều khả năng sẽ thành công tại châu Âu và châu Á. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện tại các khu vực này đã tăng mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, phân khúc xe điện cao cấp mà Jaguar đang gia nhập vốn đã rất chật chội với sự hiện diện của nhiều đối thủ cạnh tranh như Porsche Taycan, Mercedes EQS và Lucid Air và những mẫu xe này đều đang gặp khó khăn về doanh số.

Type 01 chỉ là một phần trong chiến lược tái khởi động toàn diện của Jaguar; tất cả các mẫu xe trong tương lai của hãng đều sẽ là xe điện và có mức giá tương đương.