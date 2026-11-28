Giành được Quả bóng vàng đã khó, gìn giữ giá trị của danh hiệu ấy trong suốt sự nghiệp còn khó hơn. Nhìn lại 31 năm của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, điều đáng trân trọng là các thế hệ cầu thủ từng được vinh danh đã góp phần giữ gìn uy tín của giải thưởng và tình cảm của người hâm mộ.

Tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cựu cầu thủ Lê Công Vinh chia sẻ một điều khá thú vị: Dù đã 3 lần giành Quả bóng vàng, anh vẫn từng ao ước có thêm danh hiệu thứ tư, thứ năm. Mong muốn ấy không thành hiện thực khi Công Vinh khép lại sự nghiệp thi đấu, nhưng cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của giải thưởng đối với những người theo nghiệp quần đùi áo số.

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Có những cầu thủ được vinh danh khi tuổi đời còn rất trẻ, cũng có người trải qua nhiều mùa bóng thành công mà vẫn lỗi hẹn với Quả bóng vàng. Công Vinh nhận Quả bóng vàng đầu tiên năm 2004, khi mới 19 tuổi, và tiếp tục được vinh danh vào các năm 2005 và 2007. Những nỗ lực miệt mài trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp còn được tưởng thưởng bằng chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam sau cú đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008.

Phạm Thành Lương với 4 Quả bóng vàng hay Huỳnh Như với 5 Quả bóng vàng nữ cũng là những gương mặt tiêu biểu cho sự bền bỉ ấy. Sau mỗi lần được vinh danh, họ lại có thêm những mùa bóng đáng nhớ.

Với mỗi cầu thủ, giữ được phong độ qua nhiều mùa giải chưa bao giờ là dễ dàng. Hôm nay còn là lựa chọn hàng đầu của HLV, ngày mai có thể đã phải cạnh tranh vị trí với những đồng đội trẻ hơn. Chấn thương, tuổi tác hay những thay đổi về chiến thuật đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì thế, việc nhiều lần góp mặt trong cuộc đua Quả bóng vàng là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, rất đáng trân trọng.

Giữ được phong độ đã khó, gìn giữ hình ảnh và tình cảm của người hâm mộ qua năm tháng càng khó hơn. Đời cầu thủ có những thăng trầm, khó tránh khỏi những lúc nông nổi, mắc sai sót. Nhưng khi nhìn lại chặng đường của các thế hệ từng được vinh danh, điều đáng quý là họ đã góp phần gìn giữ giá trị của danh hiệu bằng những cống hiến cho bóng đá và tình yêu dành cho nghề.

So với các thế hệ đi trước, cầu thủ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển sự nghiệp, nhưng cũng chịu không ít áp lực khi mỗi hành động trên sân cỏ hay trong cuộc sống đời thường đều được công chúng quan tâm. Đôi khi, ranh giới giữa “người hùng” và “tội đồ” chỉ là một khoảnh khắc.

Thực tế, người hâm mộ không đòi hỏi chủ nhân Quả bóng vàng phải luôn chơi hay. Họ có thể tiếc nuối trước một cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho cầu thủ đã chơi hết mình. Sự tận tụy với nghề, cách ứng xử với đồng nghiệp, đối thủ và khán giả có thể để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả một bàn thắng đẹp.

Cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2026 thêm phần hấp dẫn với sự vươn lên của những gương mặt trẻ. Nếu có thêm một chủ nhân Quả bóng vàng ở tuổi đôi mươi, đó sẽ là tín hiệu vui đối với bóng đá nước nhà. Một danh hiệu đến sớm sẽ càng có ý nghĩa nếu mở đầu cho một sự nghiệp nhiều thành công, như những gì các thế hệ đàn anh từng làm được.

Còn hơn một tháng nữa mới kết thúc thời gian bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cuộc đua vẫn rộng mở. Phong độ trên sân cỏ và những đóng góp cho đội bóng là tiếng nói thuyết phục nhất của các ứng viên trước những người cầm lá phiếu.

Trong đời cầu thủ, khoảnh khắc nâng cao Quả bóng vàng có thể chỉ đến một lần, nhưng niềm tự hào và trách nhiệm đi cùng danh hiệu ấy còn theo họ suốt sự nghiệp. Để rồi nhiều năm sau, khi ánh hào quang sân cỏ đã lùi xa, họ vẫn được đồng nghiệp quý trọng, người hâm mộ yêu mến. Có lẽ đó mới là vinh quang bền lâu nhất của một đời cầu thủ.

NGUYỄN TUẤN PHONG (Cựu tuyển thủ bóng đá)