Vận động viên môn bơi Võ Thị Mỹ Tiên.

Sinh ngày 29/10/2005, Mỹ Tiên quê ở Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Cô đến với bơi lội từ năm 10 tuổi, sau khi được các huấn luyện viên Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Long An phát hiện và tuyển chọn. Không mất nhiều thời gian để cô gái trẻ bộc lộ tố chất. Năm 2017, Mỹ Tiên bắt đầu có thứ hạng cao tại các giải bơi trong nước. Đến năm 2019, khi chưa tròn 14 tuổi, cô được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là nơi Mỹ Tiên khẳng định sự trưởng thành vượt bậc. Trong 5 ngày tranh tài, cô lần lượt giành Huy chương Vàng ở các nội dung nữ: 100m bướm, 1.500m tự do, 200m ếch, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 400m hỗn hợp, 400m tự do, 800m tự do và 200m bướm. Đáng chú ý, Mỹ Tiên phá 3 kỷ lục Đại hội và hai lần vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên ở các nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) cũng có màn kết đẹp khi giành thêm 2 Huy chương Vàng ở ngày thi đấu cuối cùng. Ở chung kết 200m ngửa nữ, cô về nhất với thành tích 2 phút 15 giây 46, đồng thời phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập (2 phút 16 giây 44). Sau đó, Ánh Viên cùng các đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ. Như vậy, sau khi trở lại thi đấu đỉnh cao sau 4 năm vắng bóng, cô khép lại Đại hội với tổng cộng 7 Huy chương Vàng, gồm 3 Huy chương Vàng cá nhân và 4 Huy chương Vàng tiếp sức. Đáng chú ý, vận động viên 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền của Quân đội giành tổng cộng 8 Huy chương Vàng tại Đại hội. Với 14 Huy chương Vàng, đoàn Quân đội xếp nhất toàn đoàn môn bơi, đoàn Tây Ninh đứng thứ hai và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 7 Huy chương Vàng. Toàn bộ môn ghi nhận 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia.

Ở môn đấu kiếm, đoàn Hà Nội giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ kiếm sau chiến thắng áp đảo 45-14 trước Quảng Ninh trong trận chung kết hôm qua. Thi đấu điền kinh, trên sân vận động Thống Nhất, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Bắc Ninh với thành tích 10 phút 34 giây 98.

Cũng trong hôm qua, cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung English billiards đơn nam, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/11. Ở tuổi 55, tay cơ kỳ cựu có màn trình diễn ấn tượng khi trải qua hai trận đấu kéo dài tổng cộng khoảng 7 giờ với đồng đội Lê Hoàng Mai Phước và thắng chung cuộc 3-1.

Môn Kurash tại Đại hội X kết thúc thi đấu hôm qua tại phường Vũng Tàu. Xếp nhất toàn đoàn là đoàn Quân đội với 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Các võ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh giành tổng cộng 4 Huy chương Vàng và 7 Huy chương Đồng, xếp thứ hai và hoàn thành chỉ tiêu thành tích tại môn thi đấu này. Đoàn Lâm Đồng đứng thứ ba với 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng.