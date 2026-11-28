CA TPHCM khởi đầu mùa giải 2026/27 với không ít kỳ vọng nhờ lực lượng được đầu tư và sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ. Tuy nhiên, những gì đội bóng này thể hiện trong thời gian gần đây chưa đáp ứng được mong đợi.

Thất bại 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 8 cho thấy thầy trò HLV Arthur Diles đang gặp phải không ít vấn đề. Đáng chú ý, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của CA TPHCM tại V-League mùa này, sau những trận thua trước CAHN (1-2) và SHB Đà Nẵng (0-1).

Chiến thắng 1-0 trước Buriram United ở đấu trường Cúp CLB Đông Nam Á phần nào giúp đội bóng ngành công an giải tỏa áp lực, nhưng chưa đủ để khỏa lấp những hạn chế trong cách vận hành lối chơi.

CA TPHCM được đánh giá cao hơn HAGL.

Trong tình cảnh gặp không ít khó khăn, việc CA TPHCM tiếp đón HAGL chính là cơ hội không thể tốt hơn để giành chiến thắng. Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 8. Trước đó, họ từng tạo ra bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku, nhưng chiến thắng ấy chưa thể trở thành cú hích để thầy trò HLV Lê Quang Trãi duy trì sự ổn định.

Với 6 điểm sau 8 vòng đấu, HAGL đang đứng thứ 13 trên BXH. Thậm chí Trung Kiên và các đồng đội có thể rơi xuống vị trí "đội sổ" nếu trắng tay vòng này, trong khi Đồng Nai giành chiến thắng. Rõ ràng là đội bóng phố Núi không thể chủ quan với cuộc đua trụ hạng, ngay cả khi giải đấu mới trôi qua được hơn 1/3 chặng đường.

Những thất bại liên tiếp trước Bắc Ninh, SLNA, Ninh Bình và Thanh Hóa cho thấy HAGL không duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự. Đội bóng của bầu Đức cũng thiếu những chân sút tạo ra khác biệt trên hàng công.

Xét về tương quan lực lượng, CA TPHCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Arthur Diles hướng đến chiến thắng. Đây có thể là trận đấu mà CA TPHCM kiểm soát bóng nhiều hơn, còn HAGL chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhằm hướng tới mục tiêu có điểm.

Ở 2 trận đấu còn lại trong ngày 28/11, Bắc Ninh quyết tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại SHB Đà Nẵng, trong khi Hà Nội FC không được phép chủ quan trong cuộc tiếp đó Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy.