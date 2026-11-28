Trong 5 chuyến làm khách gần nhất trên sân City Ground trước cuộc đối đầu này, Chelsea giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất đội bóng thành London trắng tay tại đây là vào tháng 1/1997.

Đáng nói, Nottingham Forest đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi mới giành 2 chiến thắng từ đầu mùa và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng trước vòng đấu này.

Hàng thủ tiếp tục là nỗi đau đầu của HLV Xabi Alonso. Ngay phút 5, thủ môn Emiliano Martinez đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú vô lê đẹp mắt của tiền đạo Igor Jesus.

Chưa tìm được bàn gỡ, Chelsea lại phải trả giá vì sai lầm của trung vệ Wesley Fofana ở đầu hiệp 2. Cầu thủ người Pháp phạm lỗi với đồng đội cũ Liam Delap trong vòng cấm, tạo cơ hội cho tiền vệ Morgan Gibbs-White nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền.

Sai lầm này khiến trung vệ người Pháp hứng chịu những tiếng la ó từ chính các CĐV Chelsea có mặt trên sân City Ground.

Trong khi đó, Gibbs-White có một đêm đáng nhớ. Chưa từng ghi bàn vào lưới Chelsea trong 11 lần đối đầu trước đó tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Anh lần này lập cú đúp chỉ trong vòng 21 phút.

Tình trạng công làm thủ phá khiến Chelsea trắng tay dù tiền đạo vào sân thay người Emmanuel Emegha có tới 2 lần làm tung lưới đội chủ nhà.

Chelsea đang gặp nhiều khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Tính cả cuộc đối đầu với Nottingham Forest, Chelsea đã trải qua 3 trận thua liên tiếp, sau những thất bại trước Sunderland (0-1) và Leeds (1-4).

Điều đáng lo với HLV Xabi Alonso là Chelsea đã để thủng lưới tới 23 lần sau 12 trận, nhiều thứ 2 Ngoại hạng Anh, chỉ sau đội cuối bảng Crystal Palace (27 bàn).

Với thất bại thứ 6 từ đầu mùa, đội chủ sân Stamford Bridge giậm chân ở vị trí thứ 8 với 16 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận.

Crystal Palace cũng chính là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Xabi Alonso khi họ trở về đá sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.