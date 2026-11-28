Lammens không bắt dính quả tạt của Ivan Fresneda, tạo điều kiện để Luis Suarez gỡ hòa 2-2 cho Sporting.

Mauricio Pochettino có lý do để tiếc nuối sau trận hòa Sporting 2-2 tại Champions League. MU đã vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả. Đáng nói, cả hai bàn thua đều để lại những dấu hỏi về khả năng xử lý của Senne Lammens.

Thủ môn người Bỉ từng được kỳ vọng mang lại sự ổn định cho khung thành MU. Tuy nhiên, những sai sót gần đây khiến niềm tin dành cho anh bị thử thách. Từ trận hòa Aston Villa 4-4 đến cuộc đối đầu Sporting, Lammens liên tục gặp vấn đề trong những tình huống đòi hỏi sự quyết đoán.

Điều đáng lo không chỉ là những bàn thua, mà còn ở cách thủ môn này xử lý bóng khi chịu sức ép. MU đang cần một hàng phòng ngự chắc chắn để Pochettino xây dựng lối chơi mới. Nhưng nếu người đứng trong khung thành không tạo được sự an tâm, những điều chỉnh của HLV người Argentina sẽ khó phát huy hiệu quả.

Lammens liên tiếp mắc sai lầm

Trận gặp Sporting phơi bày rõ những hạn chế của Lammens. Thủ môn 24 tuổi khởi đầu khá tốt khi cản phá được quả phạt đền của Luis Suarez. Nhưng chỉ khoảng 75 giây sau, anh lao ra thiếu hợp lý và phạm lỗi với Maximiliano Araujo trong vòng cấm. Suarez được trao cơ hội thứ hai trên chấm 11 m và lần này không bỏ lỡ.

Sai lầm nghiêm trọng hơn xuất hiện ở cuối trận. Khi MU đang dẫn 2-1 và chỉ còn khoảng 10 phút thi đấu chính thức, Lammens không bắt dính quả tạt của Ivan Fresneda. Bóng bật ra ngay trước khung thành, tạo điều kiện để Suarez dứt điểm gỡ hòa.

Một thủ môn ở cấp độ Premier League không thể xử lý thiếu an toàn trong tình huống như vậy. Đặc biệt, sai lầm xảy ra khi MU đang cần bảo vệ lợi thế và Pochettino đứng trước cơ hội giành chiến thắng đầu tiên.

Jamie Carragher đặt dấu hỏi về sự tự tin của thủ môn người Bỉ sau những sai lầm liên tiếp.

Jamie Carragher không giấu được sự thất vọng khi bình luận trên CBS Sports. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng tình huống để bóng bật ra dẫn đến bàn gỡ của Sporting là sai lầm khó chấp nhận. Ông cũng đặt dấu hỏi về sự tự tin của Lammens sau những sự cố liên tiếp.

Carragher nhận xét rằng người ta bắt đầu phải lo lắng về tâm lý của thủ môn này. Cựu danh thủ người Anh đồng thời đặt vấn đề về chất lượng phương án dự phòng của MU.

Những lời cảnh báo ấy có cơ sở. Sau 11 vòng Premier League mùa này, Lammens nhận 18 bàn thua, thực hiện 32 pha cứu thua và đạt tỷ lệ cứu thua 64%. Anh chưa có trận nào giữ sạch lưới. Những con số không thể tự mình kết luận năng lực của một thủ môn, nhưng đặt cạnh các sai lầm gần đây, chúng cho thấy MU chưa tìm được sự ổn định trong khung thành.

Lammens từng được xem là phương án đáng kỳ vọng sau giai đoạn Andre Onana liên tục mắc sai sót. Thủ môn người Bỉ có những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của bóng đá hiện đại, nhưng anh vẫn cần thời gian để hoàn thiện khả năng kiểm soát vòng cấm và xử lý những tình huống bóng bổng.

Vấn đề là MU không có nhiều thời gian để chờ đợi. Khi đội bóng liên tục đánh rơi điểm số, mỗi sai lầm của thủ môn đều có thể phải trả giá bằng kết quả trận đấu.

Pochettino không thể chỉ bảo vệ thủ môn

Sau trận hòa Sporting, Pochettino không công khai chỉ trích Lammens. HLV người Argentina cho rằng trách nhiệm thuộc về cả tập thể và hàng phòng ngự cần hỗ trợ thủ môn tốt hơn.

Quan điểm ấy có lý. Thủ môn không thể tự mình giải quyết mọi tình huống khi đối phương liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Trung vệ phải giữ cự ly hợp lý, hậu vệ biên cần hạn chế những quả tạt và các tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự kịp thời.

Lammens nhận 18 bàn thua sau 11 vòng Premier League và chưa có trận giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, bảo vệ cầu thủ không đồng nghĩa với việc bỏ qua những sai sót chuyên môn. Lammens phải tự cải thiện khả năng ra quyết định, đặc biệt trong những tình huống băng ra khỏi khung thành và xử lý bóng bổng. Anh cần dứt khoát hơn thay vì do dự, bởi chỉ một nhịp chậm cũng đủ khiến đối phương có cơ hội ghi bàn.

Pochettino cũng phải cân nhắc phương án nhân sự. Karl Darlow là lựa chọn dự phòng, nhưng việc thay Lammens không mặc nhiên giúp MU giải quyết vấn đề. Darlow chưa tạo ra sự bảo đảm đủ lớn để HLV người Argentina dễ dàng thay đổi người bắt chính.

Dù vậy, Lammens không thể mặc nhiên giữ vị trí chỉ vì phương án dự phòng chưa đủ thuyết phục. MU cần tạo ra sự cạnh tranh thực chất trong khung thành. Thủ môn bắt chính phải hiểu rằng suất thi đấu phụ thuộc vào phong độ và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Quan trọng hơn, Pochettino cần sửa cách MU bảo vệ khu vực trước khung thành. Những trận đấu gần đây cho thấy hàng thủ vẫn dễ bị xáo trộn khi đối phương tăng sức ép. Nếu các trung vệ không bọc lót tốt, hậu vệ biên để lộ khoảng trống và tuyến giữa không hỗ trợ kịp thời, thủ môn sẽ tiếp tục phải đối mặt với quá nhiều tình huống nguy hiểm.

Lammens không thể trở thành người chịu trách nhiệm duy nhất cho mọi bàn thua. Nhưng anh cũng không thể được miễn trừ trách nhiệm vì những sai lầm cá nhân.

Trận gặp Brentford là cơ hội để thủ môn người Bỉ lấy lại niềm tin. Nếu tiếp tục được trao suất bắt chính, anh cần chứng minh khả năng kiểm soát vòng cấm và sự chắc chắn trong những tình huống tưởng như đơn giản.

MU đã thay HLV và đang cố gắng xây dựng lại lối chơi. Nhưng một đội bóng muốn tiến lên không thể liên tục tự làm khó mình bằng những sai lầm trong khung thành. Pochettino cần giúp Lammens tiến bộ, đồng thời chuẩn bị phương án khác nếu thủ môn này không đáp ứng được yêu cầu.

Niềm tin dành cho một cầu thủ trẻ là cần thiết, nhưng niềm tin ấy phải đi cùng sự tiến bộ. MU không thể mãi đặt cược vào Lammens nếu những sai lầm tương tự tiếp tục lặp lại.