Cầu thủ SHB Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với Bắc Ninh: Ảnh: PHI NÔNG

Chạm trán đối thủ “đồng cân, đồng lạng” mang đến cơ hội cho SHB Đà Nẵng. Qua 8 trận đấu, SHB Đà Nẵng xếp thứ 10 với 9 điểm, trong khi Bắc Ninh xếp thứ 11 với 8 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Vòng 9 có ý nghĩa quan trọng khi đội giành chiến thắng có cơ hội cải thiện vị trí, ngược lại nhiều khả năng bị nhóm cuối áp sát và chịu không ít áp lực.

Bắc Ninh là tân binh của V-League 2026 - 2027. Đội bóng này cảm nhận “sức nóng” của giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam khi trải qua nhiều trận đấu khó khăn. Ở trận đấu gần nhất, Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng đều để thua trước Ninh Bình. Trong khi Bắc Ninh thua 1-2 trên sân khách thì SHB Đà Nẵng thua 0-1 trên sân nhà Chi Lăng. Vòng 9 do đó là nơi cả hai đội đặt quyết tâm giành chiến thắng để xốc lại tinh thần thi đấu.

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Paulo Foiani, Bắc Ninh thể hiện lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật, ưu tiên sự chắc chắn và chuyển trạng thái nhanh. Hạn chế của đội bóng này nằm ở khâu ghi bàn khi mới có 5 bàn sau 7 trận đấu. Nhiều khả năng, trước SHB Đà Nẵng, Huấn luyện viên Paulo Foiani tiếp tục xây dựng đội hình với sự kết hợp giữa các ngoại binh Vitao, Rafael Santos, Brenner Marlos, David Fisher cùng 3 Việt kiều và các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Trên sân Chi Lăng, Huấn luyện viên Lee Young-jin ra mắt khán giả đội nhà không như kỳ vọng khi SHB Đà Nẵng thua Ninh Bình 0-1. Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước Bắc Ninh để giúp đội cải thiện vị trí.

“Sau trận đấu với Ninh Bình, tôi làm việc cùng các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ nhằm cải thiện hạn chế, xây dựng tập thể chơi gắn kết và hiệu quả hơn. Qua trận đầu tiên quan sát thi đấu thực chiến, tôi phần nào hiểu hơn về các cầu thủ để có sự điều chỉnh phù hợp. Làm khách trên sân Bắc Ninh là thử thách khó, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực chơi tốt để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”, Huấn luyện viên Lee Young-jin chia sẻ.

Nhìn từ trận ra mắt có thể thấy, Huấn luyện viên Lee Young-jin không có nhiều sự thay đổi nhân sự so với người tiền nhiệm là Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Bộ khung được tin tưởng vẫn xoay quanh các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Mai Sỹ Hoàng, Vũ Văn Sơn, Matias, Bryan Ly, Võ Hữu Hoàng Việt, Kalvin Lương, Ivan Saponjic, Quế Ngọc Hải, Yvo, Lopez…

Trước Bắc Ninh, khả năng đội hình vẫn không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi là hàng công SHB Đà Nẵng cần thi đấu khởi sắc và hiệu quả hơn. Đây cũng là bài toán đặt ra cho Huấn luyện viên Lee Young-jin, để có chiến thắng đầu tiên với đội bóng mới.