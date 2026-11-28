Theo số liệu mới được Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA) công bố, siêu sao người Argentina có mức lương cơ bản 25 triệu USD/năm, phần còn lại đến từ các khoản thưởng được bảo đảm theo hợp đồng.

Đáng chú ý, chỉ riêng mức thù lao của siêu sao 39 tuổi đã cao gấp hơn 2 lần quỹ lương của cả đội Philadelphia Union (12,64 triệu USD).

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần thu nhập của nhà vô địch World Cup 2022 kể từ khi khoác áo Inter Miami.

Hồi tháng 3, ông Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami với cựu danh thủ David Beckham, tiết lộ tổng đãi ngộ dành cho Messi có thể lên tới 70-80 triệu USD mỗi năm nếu tính cả phần quyền sở hữu đội bóng.

“Tôi trả cho Messi 70-80 triệu USD mỗi năm và cậu ấy xứng đáng đến từng xu”, ông Jorge Mas chia sẻ với Bloomberg.

Lionel Messi trong màu áo Inter Miami. Ảnh: Getty

Hiện có 5 cầu thủ đang nhận mức thù lao trên 10 triệu USD/năm tại MLS.

Đứng ngay sau Messi là tiền đạo Robert Lewandowski với 19,51 triệu USD/năm. Chân sút người Ba Lan gia nhập Chicago Fire hồi tháng 6 sau khi chia tay Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tiền đạo Antoine Griezmann, đứng thứ 3 với mức thù lao 13,94 triệu USD/năm tại Orlando City, chưa bằng một nửa con số của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Sự góp mặt của Lewandowski và Griezmann khiến tiền đạo Son Heung-min, cựu thủ quân Tottenham, rơi xuống vị trí thứ 4 với 11,15 triệu USD/năm tại Los Angeles FC.

Cái tên còn lại trong nhóm hưởng thù lao trên 10 triệu USD/năm là tiền đạo người Thụy Sĩ Breel Embolo, nhận 10,81 triệu USD tại Atlanta United.

Không chỉ sở hữu cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu, Inter Miami còn dẫn đầu MLS về quỹ lương. Với sự bổ sung tiền vệ Casemiro giữa mùa giải, đội bóng của Beckham nâng quỹ lương lên mức kỷ lục 59,37 triệu USD, trong đó riêng Messi chiếm gần 48%.

Đứng ngay sau Inter Miami là Chicago Fire với 41,29 triệu USD, tiếp đến là Atlanta United (38,35 triệu USD), LA Galaxy (34,91 triệu USD) và Los Angeles FC (32,91 triệu USD).

Dù mạnh tay chi tiền, Inter Miami vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại khu vực miền Đông, sau Nashville SC, đội giành danh hiệu Supporters' Shield với quỹ lương 24,97 triệu USD, chưa bằng khoản thù lao của riêng Messi.

Trong khi đó, Philadelphia Union, đội có quỹ lương thấp nhất MLS với 12,64 triệu USD, vẫn giành quyền dự vòng play-off với vị trí thứ 6 tại khu vực miền Đông.