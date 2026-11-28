U17 Việt Nam gặp khó trước đối thủ cao to

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-2 trước Mali, trong trận đấu mà sự chênh lệch về thể hình, thể lực và sức mạnh tranh chấp được thể hiện rõ qua từng con số. Kết quả này một lần nữa đặt ra câu hỏi về giới hạn thể chất của cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi thế giới, đồng thời cho thấy bóng đá nước nhà vẫn cần những cầu thủ nhập tịch chất lượng để bổ sung nguồn lực nếu muốn tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup.

Việt Nam có lứa U17 tài năng nhưng hơi thấp bé.

Nỗ lực không che lấp khoảng cách thể chất

Trận đấu với Mali ngày 26/11 đã phơi bày một thực tế khác. Đại diện châu Phi không chỉ vượt trội về thể hình mà còn có tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp khiến U17 Việt Nam gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc.

Các con số thống kê cho thấy sự chênh lệch rất lớn: Mali kiểm soát bóng 72%, tung ra 30 cú sút, trong đó có bảy lần trúng đích. Ngược lại, U17 Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 28%, có ba cú sút và không lần nào đưa bóng trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Mali lên tới 2,66, trong khi Việt Nam chỉ đạt 0,09.

Sau khi giữ được tỷ số hòa 0-0 trong hiệp một, hàng phòng ngự Việt Nam dần bị bào mòn trước sức ép liên tục. Hai bàn thắng của Sanaba Keita và Djigui Koita ở phút 57 và 82 phản ánh khả năng tạo khác biệt của đối thủ bằng tốc độ và sức mạnh.

Đáng chú ý, Mali sớm giành vé đi tiếp trước trận đấu và thay đổi năm vị trí trong đội hình xuất phát. Điều đó cho thấy ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất, đối thủ vẫn tạo được khoảng cách đáng kể với Việt Nam.

Thất bại này không phủ nhận những tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Việc ghi năm bàn, giành một điểm và có những thời điểm chơi sòng phẳng với các đối thủ tại lần đầu tham dự U17 World Cup vẫn là trải nghiệm quý giá.

Nhưng sân chơi thế giới cũng cho thấy kỹ thuật và tinh thần thôi chưa đủ. Khi tốc độ trận đấu tăng lên, các cầu thủ nhỏ con thường gặp bất lợi trong những pha tranh chấp tay đôi, chống bóng bổng, bảo vệ bóng và duy trì cường độ vận động suốt 90 phút.

Đây không phải vấn đề trong mỗi trận gặp Mali mà cả trong trận gặp Bỉ lẫn New Zealand. Và vấn đề này cũng không thể giải quyết chỉ bằng vài tháng tập luyện thể lực. Nó liên quan đến cả quá trình tuyển chọn, dinh dưỡng, khoa học thể thao và chất lượng đào tạo cầu thủ từ nhỏ.

Cầu thủ nhập tịch là mảnh ghép cần thiết cho giấc mơ World Cup

Từ câu chuyện của U17 Việt Nam, có thể thấy bóng đá nước nhà cần nhìn nhận thực tế về giới hạn nguồn lực cầu thủ, đặc biệt là thể hình và thể chất. Nếu mục tiêu không chỉ là vượt qua vòng loại châu Á mà còn cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu để giành vé dự World Cup, Việt Nam khó có thể chỉ trông chờ vào nguồn cầu thủ nội địa hiện tại.

Cầu thủ nhập tịch, vì vậy, nên được xem là một trong những giải pháp bổ sung nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ có nền tảng thể hình, thể lực tốt, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và được đào tạo trong môi trường bóng đá phát triển có thể giúp Việt Nam cải thiện khả năng tranh chấp, chống bóng bổng, chuyển trạng thái và duy trì cường độ thi đấu.

Thực tế, bóng đá hiện đại không còn đặt vấn đề cầu thủ có quốc tịch nào lên trước năng lực chuyên môn. Nhiều đội tuyển quốc gia đã tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có gốc gác nước ngoài để mở rộng chất lượng đội hình. Điều quan trọng là họ đáp ứng đầy đủ quy định về tư cách thi đấu của FIFA, có sự gắn kết với đội tuyển và đóng góp thực chất cho lối chơi chung.

Bóng đá Việt Nam cần theo đuổi song song hai hướng: nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ nội địa và mở rộng nguồn tuyển chọn bằng những cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện, có chuyên môn tốt.

Cầu thủ nhập tịch không phải lời giải lâu dài, càng không phải lựa chọn được tất cả người hâm mộ đồng tình. Tuy nhiên, khi mặt bằng thể hình của cầu thủ Việt Nam vẫn còn hạn chế so với đối thủ châu Âu và châu Phi, đội tuyển cần những nhân tố như Xuân Son hay William Hoàng để tăng sức mạnh tranh chấp, không chiến.

Những thủ môn như Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik cũng mang lại thêm lựa chọn trong việc chống bóng bổng. Bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng vào thực tế ấy thay vì tự giới hạn nguồn lực của mình.