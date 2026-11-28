Video highlights U17 Nhật Bản 7-0 Honduras

Lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của hai đại diện Nhật Bản và Brazil, với những chiến thắng thuyết phục để ghi tên mình vào vòng 32 đội.

U17 Nhật Bản gây ấn tượng mạnh nhất khi hủy diệt Honduras 7-0, qua đó thoát khỏi nguy cơ bị loại sau hai thất bại liên tiếp trước Colombia và Serbia.

U17 Nhật Bản bùng nổ trận quyết định, Brazil toàn thắng vòng bảng World Cup - Ảnh: FIFA

Kakeru Saito mở tỷ số ở phút 18, trước khi Riku Nakashima nhân đôi cách biệt phút 24. Đến phút 33, Maki Kitahara thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Nhật Bản dẫn 3-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, Kitahara tiếp tục ghi bàn ở phút 53 và 61, hoàn tất cú hat-trick. Xen giữa là pha lập công của Saito phút 57, trước khi Takeshi Wada ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 85.

Chiến thắng đưa Nhật Bản lên vị trí thứ ba bảng L với 3 điểm, hiệu số +5, qua đó giành một trong tám suất đi tiếp dành cho các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trong khi đó, U17 Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Costa Rica 3-0 ở lượt cuối bảng I. Đại diện Nam Mỹ khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối sau ba chiến thắng, ghi sáu bàn và chỉ thủng lưới một lần, sở hữu hiệu số +5.

Brazil đứng đầu bảng I, trong khi CH Ireland xếp thứ hai với 6 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Tanzania.

Với phong độ ấn tượng, Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch, còn Nhật Bản tạo màn hồi sinh ngoạn mục, sẵn sàng bước vào vòng knock-out U17 World Cup.

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