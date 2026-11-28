U17 Việt Nam được quy hoạch cho nhiều giải đấu quốc tế trong tương lai.

Hành trình của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 đã khép lại sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, giải đấu lớn nhất thế giới ở cấp độ U17 không phải dấu chấm hết, mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển dài hạn của thế hệ cầu thủ sinh năm 2009.

Trong năm 2026, lứa cầu thủ gồm Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách và các đồng đội đã liên tiếp trải qua những thử thách ở nhiều cấp độ, từ khu vực Đông Nam Á, châu lục cho tới sân chơi thế giới. Họ xuất sắc giành chức vô địch U17 Đông Nam Á, lọt vào tứ kết U17 châu Á và trở thành thế hệ đầu tiên của bóng đá Việt Nam góp mặt tại FIFA U17 World Cup.

Những trải nghiệm này không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Việc được thi đấu với những đối thủ có trình độ và phong cách khác nhau giúp các thành viên U17 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh và từng bước thích nghi với môi trường bóng đá quốc tế.

Tại cuộc gặp gỡ truyền thông, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã đề cập đến định hướng đầu tư dài hạn cho U20 Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phát triển lứa cầu thủ U17 hiện tại nhằm chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ ở cấp độ U19 và U20 trong năm 2028.

Định hướng này được đặt ra trong bối cảnh U20 Việt Nam vừa không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt từ những đối thủ mạnh như Iran và CHDCND Triều Tiên, đội tuyển còn gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị khi lịch thi đấu vòng loại trùng với thời điểm khởi tranh các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Với thế hệ vừa tham dự U17 World Cup, bóng đá Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng vào một lực lượng kế cận giàu tiềm năng. Điểm thuận lợi là nhóm cầu thủ nòng cốt đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau, trải qua nhiều giải đấu quan trọng và tích lũy kinh nghiệm ở cả cấp độ khu vực lẫn quốc tế.

Không chỉ hướng tới các mục tiêu trước mắt, lứa cầu thủ sinh năm 2009 còn có thể trở thành nguồn lực đáng chú ý cho bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo. Nếu SEA Games 2029 và SEA Games 2031 tiếp tục áp dụng giới hạn độ tuổi U22 đối với môn bóng đá nam, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ này vẫn có cơ hội góp mặt và đóng góp cho đội tuyển.

Trước mắt, nhiệm vụ của VFF là tiếp tục theo dõi, hỗ trợ quá trình phát triển của nhóm cầu thủ vừa trở về từ Qatar, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo và thi đấu phù hợp để chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển U19, U20 trong năm 2028.

Ở một hướng khác, HLV Cristiano Roland được kỳ vọng có thể tiếp tục dẫn dắt lứa U17 kế tiếp, hướng tới VCK U17 châu Á và mục tiêu giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2027. Kể từ năm 2025, giải đấu này được tổ chức thường niên, mở ra thêm cơ hội để các đội tuyển trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao.

Trong đội hình U17 Việt Nam vừa dự World Cup 2026, Mạnh Quân (sinh năm 2010) là cầu thủ duy nhất vẫn đủ điều kiện về độ tuổi để tham dự kỳ U17 World Cup tiếp theo.

Sau dấu mốc lịch sử tại Qatar, điều quan trọng với bóng đá Việt Nam không chỉ là duy trì thành tích của một thế hệ, mà còn phải xây dựng được lộ trình phát triển bền vững. Những cầu thủ sinh năm 2009 sẽ cần thêm thời gian, môi trường thi đấu và sự đầu tư bài bản để biến những trải nghiệm ở World Cup thành hành trang cho các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.