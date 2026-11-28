Đằng sau những nỗ lực đáng khích lệ của U.17 Việt Nam tại vòng chung kết U.17 World Cup 2026 là nỗ lực "truyền lửa" của HLV Roland. Hỗ trợ cho hàng loạt thành công từ Đông Nam Á, châu Á đến World Cup của chiến lược gia Brazil là đội ngũ cộng sự trong ban huấn luyện. Một trong số đó là Lê Sỹ Phương, người cộng sự phiên dịch luôn tận tâm và hết mình.

HLV Roland và phiên dịch Sỹ Phương có nhiều điểm tương đồng, đủ để cả hai hiểu nhau trong guồng làm việc tại U.17 Việt Nam. HLV Roland sinh ra ở miền Nam Brazil, nhưng thành công nhất trong nghiệp quần đùi áo số của vị chiến lược gia này lại là Bồ Đào Nha, nơi ông từng khoác lên mình màu áo Benfica. Khi chia tay nghiệp quần đùi áo số, Bồ Đào Nha cũng là khởi đầu để ông Roland chuyển mình sang nghiệp cầm sa bàn. Song, Việt Nam mới là nơi định nghĩa năng lực huấn luyện cầu thủ trẻ của cựu trung vệ cao 1,82m này.

Phiên dịch Lê Sỹ Phương cùng đội tuyển U.17 Việt Nam tham dự U.17 World Cup 2026.

Với phiên dịch Sỹ Phương, anh sinh ra tại Việt Nam nhưng có những năm tháng bươn chải ở Angola. Từ đây, anh học thêm tiếng Bồ Đào Nha cũng như tìm thấy một niềm đam mê khác. “Đã có lúc tôi được mời lên truyền hình nước ngoài vì kỹ năng thú vị này. Nó vừa là đam mê, lại vừa tôi luyện cho bản thân sự tự tin và truyền cảm khi đứng trước công chúng”, phiên dịch viên Sỹ Phương tâm sự.

Có duyên với Angola là vậy nhưng phiên dịch viên Sỹ Phương vẫn quyết định trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Về lại Việt Nam, thông qua lời giới thiệu của một người họ hàng, anh Phương gặp gỡ và bắt đầu đồng hành với HLV Roland trong vai trò cộng sự ngôn ngữ. Anh bày tỏ: "Tôi không nghĩ mình sẽ là phiên dịch toàn thời gian như hiện tại. Vài năm trước, tôi chỉ tham gia công việc trong vai trò giúp đỡ một số vận động viên thể thao điện tử Brazil sang Hà Nội thi đấu. Dẫu vậy, khi làm việc cùng HLV Roland và U.17 Việt Nam, tôi thêm yêu thích và trách nhiệm hơn với công việc này”.

Với Sỹ Phương, "trợ lý ngôn ngữ là phải kết nối tâm tư của HLV Roland đến với cầu thủ và ngược lại. Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh rằng, mình phải truyền tải đúng nghĩa". Theo từng ngữ cảnh khác nhau, anh sẽ sử dụng từ ngữ sao cho phù hợp với văn hóa người Việt mà vẫn bảo đảm mục đích truyền tải của HLV trưởng. Anh muốn làm sao có thể kết nối giữa thầy và trò hợp lý nhất. “Áp lực từ chi tiết, tần suất ngôn ngữ, tốc độ dịch khiến tôi cũng có lúc cảm thấy căng thẳng. Nhưng tôi tự động viên rằng thông qua mình, những truyền đạt của HLV trưởng sẽ đến với đội tuyển. Tôi dặn mình phải dịch sao cho đúng. Cảm xúc hay tư duy riêng của bản thân không được chen vào ý đồ mà HLV Roland đang truyền tải. Tôi tự nhận mình hãy cứ như một cái loa. Chỉ đơn giản là như vậy”, anh Sỹ Phương chia sẻ.