Diễn biến tiếp theo thì không chỉ là bàn thắng cũng khá độc lạ từ cú sút phạt vào sát mép cột dọc của Nguyễn Lực mà còn là hai tình huống phối hợp trung lộ và đánh biên để ghi hai bàn thắng. Đặc biệt là bàn thắng thứ 3 được ghi ở phút 90+2, chốt lại kết quả hòa 3-3 trước U.17 New Zealand, thể hiện tinh thần thi đấu đến cùng như các đàn anh. Dù phải dừng bước sau trận thua U.17 Mali 0-2 song lần đầu được thi đấu với 3 đội rất mạnh của 3 châu lục Âu, Phi và Đại Dương, các sao mai của bóng đá Việt Nam đã ghi dấu ấn đáng nhớ và đáng khích lệ. Một tập thể trẻ khá toàn diện ở cả 3 tuyến không chỉ thể hiện được khát vọng, quyết tâm, sự tự tin mà còn có những cách chơi hợp lý, những kỹ năng phối hợp và ghi bàn khá độc đáo, hiệu quả.

Phút thứ 4, từ tình huống phạt góc, Sỹ Bách đánh gót ngẫu hứng tung lưới U17 Bỉ, mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Ảnh: VFF

Những phẩm chất ấy của U.17 Việt Nam được người yêu bóng đá khu vực và cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tán dương, khích lệ. Ở World Cup trẻ, chuyện thắng thua không đòi hỏi gắt gao mà mục tiêu bao quát nhất là giúp cho lứa trẻ làm quen dần với các lối chơi, các đối thủ nhiều sắc màu của thế giới. Và thế giới bóng đá do vậy mà gần nhau hơn, mỗi đội tuyển biết mình ở đâu. Có đến World Cup chúng ta mới trực tiếp so đọ tài sức với các đối thủ mạnh, mong qua đó hiểu rõ hơn họ không chỉ có thể chất vượt trội mà kỹ, chiến thuật cũng đã khá cơ bản và nhuần nhuyễn. Thua các đội như thế là điều dễ hiểu và hòa được một trận có thể gọi là chiến tích. Nhìn tổng thể về đấu pháp, có thể nói thầy trò ông Roland đã thành công. Biết mình biết người, đội dám chơi đôi công với Bỉ và New Zealand để có được 5 bàn thắng như một dấu mốc lịch sử. Ở trận thứ 3 gặp đội vượt trội hoàn toàn về mọi yếu tố là U.17 Mali, U.17 Việt Nam đã thi triển lối chơi phòng ngự chặt chẽ và có được hiệp đầu giữ sạch lưới.

Không vượt qua được vòng bảng nhưng U.17 Việt Nam đã thể hiện được mình trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Đó là dấu mốc lịch sử đáng tự hào. Cũng từ cột mốc này nhìn về phía trước, thực sự có nhiều điều đáng suy nghĩ. Trước hết, vấn đề thể chất giống nòi là hạn chế quá lớn. Dù rằng lứa cầu thủ này có phần khá hơn so với các lứa đàn anh, song so với châu lục và thế giới vẫn thua kém xa. Ở đấu trường quốc tế rõ là vậy mà ngay trong các giải quốc nội, sự đòi hỏi về thể chất cũng ngày càng cao trong bối cảnh ngoại binh nhiều hơn. Thực tế cho thấy, dù có kỹ thuật nhỉnh hơn nhưng trong đường xa sự nghiệp, các cầu thủ này dần tụt lại so với đồng nghiệp có thể hình, thể lực tốt hơn. Khắc phục được điểm yếu này có mô hình rất thành công của bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, mà học được họ là câu chuyện chiến lược lâu dài.

Không chỉ thể chất, có đối đầu trực tiếp với các đối thủ tầm thế giới mới càng rõ họ giỏi thế nào trong kỹ, chiến thuật và tư duy chơi bóng. Tốc độ chung và xử lý cá nhân đều rất nhanh, cự ly đội hình hợp lý, di chuyển không bóng và phối hợp nhuần nhuyễn. Hiểu người và học người chỉ có thể có được ở sân chơi World Cup. FIFA tổ chức giải này vì thế. Những phẩm chất của nghề bóng đá được học sớm ở tuổi U.17 là hành trang đi suốt cuộc đời.

Hôm nay là U.17, mai mốt là những U.19, U.20, U.23, đội hình hiện tại qua sàng lọc sẽ còn những ai, dù rất hy vọng lứa này sẽ tiếp bước chắc chắn vào sân chơi chuyên nghiệp và góp sức tích cực cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Sau U.17 World Cup 2026, người hâm mộ cùng giới chuyên môn càng nung nấu thêm sự mong mỏi ấy.