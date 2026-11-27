Luiz Guilherme là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: SLNA.

Mặc dù phải làm khách trên sân Vinh, nhưng Ninh Bình nhập cuộc chủ động và sớm chiếm quyền kiểm soát bóng. Phút 12, Nguyễn Lê Phát bật cao đánh đầu sau quả tạt của Hoàng Thái Bình nhưng không thể đưa bóng đi trúng đích.

Dù chịu sức ép, nhưng SLNA lại cho thấy sự hiệu quả trong những pha phản công. Phút 22, Luiz Guilherme thoát xuống phía sau hàng thủ Ninh Bình, vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho SLNA.

Bị dẫn trước, Ninh Bình tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 31, Hoàng Đức xử lý kỹ thuật, vượt qua hai cầu thủ SLNA trong vùng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc. Cuối hiệp một, Luiz Guilherme cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt, song không thắng được Văn Lâm trong tình huống đối mặt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, HLV Chu Đình Nghiêm đưa Ngọc Mỹ và Đức Việt vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Ninh Bình tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thủ môn Cao Văn Bình vẫn thi chơi tập trung. Phút 54, anh kịp khép góc ngăn cú sút nhanh của Ngọc Mỹ. Đến phút 64, thủ thành SLNA tiếp tục phản xạ xuất sắc trước cú dứt điểm ở góc hẹp của đội khách.

Càng về cuối trận, sức ép của Ninh Bình càng lớn. Phút 85, Lucas Henrique thực hiện cú đá phạt trực tiếp, đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 89, khi Hồ Tấn Tài đánh đầu vượt qua Văn Bình nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Những nỗ lực sau đó của đội khách không thể giúp họ có bàn gỡ.

Ở phút 90+3, Jairo Rodrigues nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, SLNA vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 đến hết trận. Với 3 điểm có được, SLNA nâng tổng điểm lên 17, tạm vươn lên vị trí thứ hai, hơn Ninh Bình 1 điểm. Đội bóng xứ Nghệ cũng nối dài mạch bất bại sau 9 vòng đấu. Họ là đội duy nhất còn bất bại ở V.League tính tới thời điểm này.

Nam Định có trận hòa nhạt nhòa trước nhà đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Ở trận đấu còn lại trên sân Thiên Trường, Nam Định và CLB Công an Hà Nội hòa 0-0. Đội khách có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 3 khi Cao Pendant Quang Vinh trả ngược bóng để Alan dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

Đến phút 15, Bryan Perea cũng bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền của Nguyễn Quang Hải. Nam Định đáp trả bằng những pha lên bóng của Ngọc Sơn và Caio Cesar, nhưng hàng phòng ngự hai đội đều chơi kín kẽ, khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 27/11. Đồ họa: VPF.