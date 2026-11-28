MU tiếp tục mùa giải đầy biến động khi hòa Sporting Lisbon 2-2 tại Champions League, trong trận đấu gây tranh cãi bởi hàng loạt quyết định của trọng tài.

Quỷ đỏ bị từ chối 2 bàn thắng và tấm thẻ đỏ (2 thẻ vàng) dành cho Tielemans những phút cuối. Cú đúp của Bruno Fernandes tưởng chừng mang về chiến thắng cho MU nhưng sai lầm của thủ thành Lammens khiến họ đánh rơi 2 điểm trên đất Bồ Đào Nha.

Pochettino chưa được hưởng niềm vui chiến thắng cùng MU - Ảnh: Shutterstock

Dù không khỏi tiếc nuối để vuột chiến thắng, HLV Mauricio Pochettino bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của học trò và cho rằng, đây là liều thuốc tinh thần tốt trước cuộc tiếp đón Brentford tại Ngoại hạng Anh.

MU để thủng lưới 36 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Red Devils cũng trải qua 13 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Thất bại 0-4 trước Liverpool khiến MU đứng áp chót BXH với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford 9 trận liền không thắng tại Premier League, chuỗi trận tệ nhất kể từ mùa giải 1988/89.

Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ 1 điểm so với nhóm an toàn, MU có cơ hội thoát khỏi khu vực xuống hạng nếu đánh bại Brentford.

Ở chiều ngược lại, "bầy ong" hành quân xa với sự hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-0 trước Everton, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu xuống còn 4 điểm.

Dù vậy, phong độ sân khách là điểm yếu của đoàn quân HLV Keith Andrews. Brentford chỉ giành được 4 trong tổng số 17 điểm mùa này trên sân đối phương.

MU cần 3 điểm để thoát khỏi khu vực xuống hạng - Ảnh: Sky Sports

Brentford cũng thua trong cả 8 chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford và chưa từng đánh bại MU trên sân đấu này thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Bất chấp khởi đầu tệ hại của MU, trận đầu tiên trên sân nhà tại Premier League dưới thời Pochettino được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Quỷ đỏ chơi tấn công mạnh mẽ hơn.

Với việc cả hai đội đều ghi bàn trong 6 lần đối đầu gần nhất, cuộc so tài tại Old Trafford hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và hấp dẫn.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Carlos Baleba, Benjamin Seskom Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Luke Shaw và Karl Darlow chấn thương. Leny Yoro được xóa án treo giò.

Brentford: Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo và Josh Dasilva chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Martinez; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson.