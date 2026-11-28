Đặc sản kể chuyện văn hóa
Từ những món ăn đậm phong vị núi rừng đến nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, mỗi gian hàng trưng bày tại Ngày hội Văn hóa ở các xã, phường mở ra một lát cắt đời sống của cộng đồng các dân tộc. Ẩn sau mỗi sản vật là câu chuyện về tập quán canh tác, bí quyết chế biến, tri thức bản địa và nếp sống được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, không gian trưng bày còn cho thấy đặc sản, ẩm thực đang dần trở thành sinh kế của đồng bào, là nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/am-thuc/202611/dac-san-ke-chuyen-van-hoa-4bc5ff8/