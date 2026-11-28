Không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, không gian trưng bày còn cho thấy đặc sản, ẩm thực đang dần trở thành sinh kế của đồng bào, là nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Xã Tân Trào tổ chức chấm điểm các gian hàng ẩm thực, nông sản.

Xã Tân Mỹ kết hợp trưng bày sản phẩm địa phương gắn với gian hàng chuyển đổi số.

Các loại trà được du khách yêu thích lựa chọn khi đến gian trưng bày sản phẩm tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất.

Không gian trưng bày tại ngày hội văn hóa xã Tân Trịnh mang đậm dấu ấn dân tộc Pà Thẻn.