Cây niễng (còn gọi là lúa bắp) là loại cây thân cao, có hình dáng gần giống cây lau, sậy và thường được trồng ở những vùng đất trũng.

Tại Ninh Bình, cây niễng được trồng ở nhiều địa phương, trong đó phường Hồng Quang là vùng trồng tập trung với diện tích khoảng 30ha. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, niễng trồng tại đây sinh trưởng tốt, được người dân đánh giá có củ to, giòn, vị ngọt đậm hơn các địa phương khác.

Niễng được trồng từ cuối tháng Giêng, đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch bắt đầu cho thu hoạch. Mùa niễng chỉ kéo dài khoảng 1 tháng nên người dân phải tranh thủ thu hoạch khi củ đạt độ non, giòn và ngon nhất.

Những ngày này, người dân phường Hồng Quang đang tất bật vào mùa thu hoạch củ niễng. Từ sáng sớm, trên các cánh đồng, người dân đã tập trung thu hoạch, người nhổ niễng, người tách bẹ, phân loại và bó thành từng bó để kịp đưa ra thị trường.

Củ niễng là phần thân non phình to của cây niễng. Phần thân phình này được thu hoạch làm thực phẩm khi còn non, có độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Loại củ này thường được chế biến thành nhiều món ăn như niễng xào trứng, xào thịt bò...

Là nông sản đặc sản, mỗi năm chỉ có một vụ, củ niễng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, tìm mua mỗi khi vào mùa.

Hiện người dân tiêu thụ củ niễng theo hai hình thức: bán lẻ trực tiếp cho khách qua lại trên đường và bán buôn cho các đầu mối thu mua ở Hà Nội cùng một số tỉnh lân cận. Vào mùa thu hoạch, đi dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, đoạn qua phường Hồng Quang, không khó để bắt gặp những quầy hàng bán củ niễng được kê gọn dọc ven đường.

Ông Nguyễn Hữu Việt (64 tuổi) cho biết, gia đình ông trồng khoảng 3 mẫu niễng. Theo ông Việt, củ niễng thường bắt đầu được thu hoạch từ khoảng tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên, năm nay thời tiết ít mưa khiến củ phát triển chậm nên năm nay mùa thu hoạch muộn hơn so với mọi năm.

Đầu vụ, củ niễng được bán với giá 30.000-40.000 đồng/bó 10 củ; về cuối vụ, giá giảm còn 15.000-20.000 đồng/bó.

Gia đình ông Việt đã trồng niễng khoảng 30 năm. Theo ông, đây là loại cây tương đối dễ trồng, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc.

"Trong quá trình canh tác, chúng tôi không phải phun thuốc bảo vệ thực vật, lượng phân bón sử dụng cũng ít hơn so với trồng lúa. Cùng một diện tích, trồng niễng cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện, mỗi ngày tôi thu hoạch hơn 2.000 củ niễng để gửi cho khách mua buôn, thu về khoảng hơn 3 triệu đồng", ông cho hay.

Bà Mai Thị Thơm (54 tuổi) cho biết, gia đình bà trồng hơn 2 sào niễng. Đến thời điểm hiện tại, bà đã thu hoạch được khoảng 2/3 diện tích.

Theo bà Thơm, khoảng 20 năm nay, gia đình bà không còn cấy lúa mà chuyển sang trồng niễng. Ngoài thu hoạch củ, lá niễng cũng được thu gom bán cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu với giá khoảng 2.000 đồng/kg. Nhờ đó, mỗi sào niễng giúp gia đình có thêm khoảng 2 triệu đồng từ việc bán lá.

“Củ niễng rất được ưa chuộng nên chúng tôi thu hoạch đến đâu, lên bờ có người chờ mua đến đó. Thời gian thu hoạch củ niễng chỉ kéo dài khoảng 1 tháng nên chúng tôi phải tranh thủ thu hoạch khi củ đạt độ non. Nếu để quá lứa, củ sẽ nhanh già, bị xơ, mất đi độ giòn và vị ngọt đặc trưng", bà nói.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Quang cho biết, niễng là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Theo thống kê của địa phương, diện tích trồng niễng hiện đạt khoảng 30ha, giá trị thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/sào/vụ.

Thời gian tới, phường định hướng mở rộng diện tích vùng trồng niễng, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Địa phương cũng từng bước xây dựng sản phẩm niễng theo chương trình OCOP, đẩy mạnh quảng bá và hướng dẫn người dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ.