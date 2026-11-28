Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc gặp ba bên ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên khách sạn Conrad Shenzhen ở Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú trong suốt hội nghị APEC, không ngờ ông lại yêu thích ẩm thực Trung Quốc đến vậy.

Sau khi phái đoàn thông báo ông đặc biệt ưa chuộng các món ăn địa phương, khách sạn đã bổ sung nhiều đặc sản vào thực đơn, theo bản tin ngày 26/11 của SZTV News, đài truyền hình thuộc tập đoàn truyền thông nhà nước Thâm Quyến.

“Chân giò và tai heo kho của chúng tôi rất ngon. Sau khi thưởng thức, Tổng thống Putin đích thân gọi lại món này ngày hôm sau”, Ou Guoqing, bếp trưởng phụ trách ẩm thực Trung Hoa của khách sạn, kể với SZTV News.

Tổng thống Nga cũng nhiều lần gọi món cá mú vàng hấp gừng tươi và chả thịt heo hấp phủ thịt cua, trứng cá, ăn kèm nước sốt giấm hoa hồng. Cả hai đều nằm trong thực đơn nhà hàng Ch'ao, chuyên phục vụ ẩm thực Quảng Đông và Triều Châu, thuộc khách sạn Conrad Shenzhen và được giới thiệu trong cẩm nang Michelin.

Món thịt heo băm hấp phủ thịt cua và gạch cua, ăn kèm xốt giấm hoa hồng, mang đậm phong vị Quảng Đông. Ảnh: Sohu.

Theo thực đơn trực tuyến, hai món ăn có giá lần lượt 268 nhân dân tệ (khoảng 40 USD) và 588 nhân dân tệ.

“Khi nhân viên thu dọn bàn sau mỗi bữa ăn, họ nhận thấy các món đều được thưởng thức gần như trọn vẹn”, ông Ou kể.

Ông nói thêm rằng các thành viên trong phái đoàn sau đó tiết lộ Tổng thống Putin rất thích những món ăn này. “Thậm chí, ông ấy còn gói một ít mang lên máy bay”, vị đầu bếp kể.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu trú tại khách sạn Langham ở khu Futian, trung tâm thương mại sầm uất của Thâm Quyến. Khách sạn nằm trên đại lộ Shennan, tuyến đường nổi tiếng với hàng cây xanh và những tòa nhà chọc trời.

Ông Trump (bên trái) ăn trưa với ông Tập Cận Bình tại Thâm Quyến Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ được ghi nhận dành thời gian ngắm nhìn thành phố khi đoàn xe di chuyển qua các tuyến phố. Sau đó, ông cho biết đã quan sát kỹ đường sá tại đây.

“Tôi đã nhìn những hàng rào bảo vệ, những con đường đó... Chúng không có lấy một ổ gà”, ông Trump nói trong cuộc họp báo sau khi trở về Washington từ hội nghị thượng đỉnh. “Những con đường này thật hoàn hảo”.

Ông cũng so sánh với đường sá tại một số thành phố của Mỹ, cho rằng nhiều nơi có đường phố chưa sạch, đầy ổ gà và lan can xuống cấp.

Không chỉ ấn tượng với hạ tầng đô thị, ông Trump còn dành lời khen cho ẩm thực Thâm Quyến. Trong bữa tối gần đây dành cho các nhà đầu tư lớn vào đồng tiền mã hóa $TRUMP của mình tại bang Virginia, Tổng thống Mỹ được hỏi về những món ăn Trung Quốc yêu thích.

“Chủ tịch Tập Cận Bình đã chiêu đãi tôi những món ăn Trung Quốc tuyệt vời. Tôi không biết đó là món gì, nhưng chúng rất ngon. Món ăn đó đi kèm với một "chiếc mũ xinh xắn”, ông Trump trả lời, khiến những người tham dự bật cười.

Chuyên gia ẩm thực Wu Xiaoliang, người thiết kế thực đơn tiệc và điều phối các đầu bếp, cho biết ông Trump đề cập món khai vị, Đĩa lạnh chào mừng Pengcheng.

Đĩa thức ăn này bày biện các món đặc sản của Lingnan như ngỗng quay giòn và gan ngỗng hình quả bầu. Ông Wu giải thích rằng "chiếc mũ" là một nắp sứ được làm ở Quảng Đông.

Tại tiệc chiêu đãi APEC, các nhà lãnh đạo thế giới được phục vụ thực đơn gồm nhiều đặc sản Quảng Đông như súp bong bóng cá nấu ô liu xanh, tôm hùm xào gừng và hành lá, cá mú hấp xì dầu cùng các món dim sum.

Các món ăn được kết hợp với rượu vang đỏ và trắng từ Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, cùng rượu vang đá vải thiều sản xuất tại địa phương. Loại rượu này sau đó trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng cháy hàng.

Trong một bữa tối gây quỹ gần đây, ông Trump còn giới thiệu những bức ảnh in khổ lớn ghi lại khoảnh khắc ông đứng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du.

Ba nhà lãnh đạo đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên bên lề APEC ngày 19/11. Tại đây, họ thảo luận về các nguy cơ hạt nhân, nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và cải cách Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung họp thượng đỉnh 3 bên lần đầu tiên Chiều 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức bắt đầu họp ba bên tại thành phố Thâm Quyến.

Phương Linh