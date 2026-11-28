Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô - Sáng tạo cùng văn hóa Việt”, cuộc thi mở ra không gian để người trẻ thể hiện cá tính nghệ thuật, đồng thời đưa những chất liệu văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ vũ đạo đương đại.

Cuộc thi do Sở VHTTDL Hà Nội chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức thực hiện.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 tại Hà Nội năm 2026; đồng thời hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi và phát huy năng lực sáng tạo.

Cuộc thi khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham gia sáng tạo, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú nhấn mạnh: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Quan điểm đó tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam".

Theo bà Trần Thanh Tú, đối với Hà Nội, việc phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thúc đẩy công nghiệp văn hóa có ý nghĩa chiến lược. Trong quá trình đó, những sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ là một trong những cách thức thiết thực để khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát hiện, bồi dưỡng tài năng và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Cuộc thi còn là dịp khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua nghệ thuật nhảy hiện đại, cuộc thi góp phần mở rộng không gian sáng tạo, khuyến khích những cách thể hiện mới, đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú phát biểu

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là khuyến khích các đội đưa âm nhạc Việt Nam, chất liệu văn hóa truyền thống và di sản Thăng Long - Hà Nội vào các tiết mục dự thi. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để các đội tìm tòi cách kết hợp giữa tinh thần trẻ trung, hiện đại với những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Diễn ra trong hai ngày 27 và 28.11, cuộc thi có sự tham gia của 34 đội đến từ các trường đại học, học viện, trường trung học phổ thông, xã, phường và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.

Mỗi đội trình diễn trực tiếp một tiết mục tự chọn, thời lượng không quá 5 phút. Các thể loại được khuyến khích khai thác khá đa dạng, như: hip hop, breaking, popping, jazz, contemporary...

Ngay sau lễ khai mạc, 19 đội đầu tiên bước vào tranh tài, 15 đội còn lại sẽ biểu diễn trong ngày 28.11.

Các phần thi được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, gồm nội dung, kỹ thuật biểu diễn, tính sáng tạo, nghệ thuật dàn dựng, khả năng phối hợp tập thể và hiệu quả biểu đạt.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 21 đội xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.