Mở đầu chuỗi hoạt động trong ngày là phần giao lưu của nghệ sĩ Jose Navarro (Peru) từ 17h đến 17h20 tại Kiss Stage. Hiện sinh sống và làm việc tại London, nghệ sĩ mang đến những trích đoạn lấy cảm hứng từ điệu múa kéo truyền thống vùng cao nguyên Peru, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Thông qua nhiều hình thức như rối bóng, rối dây và rối tay, anh mong muốn giới thiệu cội nguồn văn hóa Peru tới khán giả Việt Nam.

Tiếp đó, từ 17h25 đến 17h45, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ có buổi giao lưu đầu tiên với công chúng Phú Quốc. Đơn vị vừa mở màn Liên hoan bằng chương trình Cảm xúc Long Thành, đưa người xem trở về không gian Thăng Long - Hà Nội xưa qua sự kết hợp giữa rối nước, rối cạn và âm nhạc đương đại.

20h00: Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng – vở "Cổng làng"

Lúc 20h, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng mang đến vở rối thể nghiệm Cổng làng, tác phẩm dài 45 phút kết hợp rối nước và rối cạn.

Điểm đặc biệt của vở diễn là hệ thống con rối được tạo hình từ những chất liệu quen thuộc của làng quê Việt như tre, hình ảnh con cò, chiếc lờ, chiếc lơm. Lấy biểu tượng cổng làng Bắc Bộ cùng hai nhân vật Hộ pháp Ông Thiện, Ông Ác làm trung tâm, tác phẩm kể câu chuyện về những người trẻ bị cuốn vào thế giới công nghệ và "rối AI", trước khi nhận ra giá trị của cội nguồn văn hóa dân tộc.

Thông qua câu chuyện ấy, ê-kíp sáng tạo gửi gắm thông điệp: văn hóa truyền thống là gốc rễ, còn công nghệ là đôi cánh giúp di sản lan tỏa xa hơn trong đời sống hiện đại.

21h00: Đoàn Nhà hát Quốc gia Lào – "Cái giá của sự bất cẩn"

Tiếp nối chương trình, lúc 21h, Đoàn Nhà hát Quốc gia Lào giới thiệu tác phẩm Cái giá của sự bất cẩn.

Vở diễn kết hợp nhiều hình thức như rối mặt nạ, rối bóng và các loại rối được chế tác từ vật liệu tái chế gồm giấy, vải vụn, túi nilon, gáo dừa hay lá cây. Thông qua ngôn ngữ sân khấu múa rối, tác phẩm đặt ra vấn đề về rác thải và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Theo bà Vansy Soukchaleun, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, nghệ thuật múa rối là "một ngôn ngữ quốc tế không biên giới", có khả năng truyền tải những thông điệp chung của nhân loại đến công chúng nhiều quốc gia.

21h35: Nhà hát Rối Cairo (Ai Cập) – "Zat và chiếc váy đỏ"

Khép lại đêm thi là chương trình Zat và chiếc váy đỏ của Nhà hát Rối Cairo (Ai Cập), bắt đầu lúc 21h35.

Tác phẩm dài 60 phút được xây dựng dựa trên cảm hứng từ câu chuyện quen thuộc Cô bé quàng khăn đỏ, nhưng được đặt trong bối cảnh hiện đại. Thay vì chó sói, nhân vật chính phải đối mặt với ba đối tượng xấu sử dụng Facebook và TikTok để tiếp cận trẻ em.

Vở diễn kết hợp rối cạn với diễn viên thật trên sân khấu, đồng thời sử dụng những bài đồng dao Ai Cập được viết lời mới để kể câu chuyện. Qua đó, tác phẩm gửi đến trẻ em và phụ huynh thông điệp về an toàn trên không gian mạng.

Được thành lập từ năm 1958, Nhà hát Rối Cairo là một trong những đơn vị nghệ thuật múa rối lâu đời và có ảnh hưởng tại Ai Cập.

Từ câu chuyện trở về với cội nguồn trong Cổng làng, lời nhắc về bảo vệ môi trường của Lào đến cảnh báo an toàn mạng từ Ai Cập, đêm diễn 28.11 cho thấy múa rối không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là phương tiện chuyển tải những vấn đề gần gũi của đời sống đương đại.