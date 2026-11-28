Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), do Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông" kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình “Lời thề non sông” quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ; được dàn dựng như một đại nhạc hội chính luận, gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, công phu, hoành tráng, tái hiện giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Nội dung chương trình khắc họa lời thề giữ nước xuyên suốt 80 năm qua của dân tộc Việt Nam - bắt nguồn từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô; kết tinh từ truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên bản lĩnh, ý chí quật cường, sức mạnh của dân tộc Việt Nam; khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn của chương trình là màn thực cảnh với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng quân đội và một số trang bị, khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và hình ảnh lực lượng vũ trang được kỳ vọng tạo nên không gian biểu diễn quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc lịch sử và tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Lời thề non sông” được tổ chức nhằm lan tỏa truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.