Điểm du lịch Hòn Phụ Tử nằm trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Từ lâu, hòn Phụ Tử đã là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của vùng đất Kiên Giang trước đây, bên cạnh Phú Quốc và Hà Tiên. Hình ảnh hai khối đá giữa biển trời bao la, gắn liền với câu chuyện cảm động về tình cha con đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ du khách. Dù dáng hình có những đổi thay qua thời gian, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc.

Với sự hội tụ của núi non, biển cả cùng hệ thống hang động và công trình tâm linh, hòn Phụ Tử kết nối cùng bãi Dương, động Kim Cương, hang Giếng Tiên và chùa Hang tạo thành một quần thể danh thắng liên hoàn. Tổ hợp này đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo cho đến khám phá văn hóa - tâm linh. Sức hút thực tế của điểm đến này được chứng minh qua lượng khách tăng trưởng ổn định qua các năm; riêng trong 10 tháng của năm 2026, nơi đây đã đón trên 200.000 lượt khách, góp phần tạo việc làm, sinh kế và cơ hội kinh doanh cho người dân bản địa.

Du khách tham quan điểm du lịch Hòn Phụ Tử, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Trung Thành cho biết, việc hòn Phụ Tử được công nhận là điểm du lịch mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác danh thắng. Thời gian tới, xã Kiên Lương cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, các giá trị lịch sử, văn hóa; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối với các điểm đến tại Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc.

"Cùng với ngành Du lịch, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch; thường xuyên thông tin tuyên truyền nâng cao tinh thần chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Lương mến khách, nghĩa tình, giàu bản sắc đến mỗi người dân, hộ kinh doanh; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và vệ sinh môi trường để phát triển bền vững ngành du lịch địa phương", ông Nguyễn Trung Thành lưu ý.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang trao Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử cho lãnh đạo UBND xã Kiên Lương.

Về phía địa phương trực tiếp quản lý và khai thác, bà Tạ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương nhận định, việc hòn Phụ Tử được công nhận là điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đối với những giá trị và tiềm năng của danh thắng này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và động lực để địa phương tiếp tục quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân. Để thu hút du khách trong giai đoạn mới, địa phương sẽ tập trung bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, khuyến khích người dân tham gia giới thiệu sản phẩm đặc trưng và liên kết với các doanh nghiệp lữ hành nhằm hình thành các tuyến tham quan hấp dẫn.

"Từ một biểu tượng gắn với ký ức của nhiều thế hệ, hòn Phụ Tử được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Kiên Lương nói riêng và du lịch An Giang nói chung đến du khách trong nước, quốc tế. Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, duy trì các tiêu chí công nhận điểm du lịch, hướng đến khai thác hòn Phụ Tử hiệu quả, an toàn và bền vững", bà Tạ Thị Thu Thủy nhấn mạnh.