Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu bấm nút khai mạc Festival. (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Festival năm nay thu hút sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 180 gian hàng giới thiệu hàng nghìn sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Đây là dịp để các địa phương quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và du lịch.

Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ. Đồng thời, sự kiện tạo điều kiện mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh tổ chức Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch. Qua các lần tổ chức, chương trình từng bước khẳng định thương hiệu, bản sắc riêng, tạo dấu ấn trong công tác tổ chức cũng như trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và dịch vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại Festival. (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Theo ông Nguyễn Bá Chính, Festival góp phần quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương trên cả nước, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước theo tinh thần Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Diễn ra đến ngày 2/12, Festival là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng. Qua đó, góp phần mở rộng mạng lưới sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, du lịch giữa Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trên cả nước.