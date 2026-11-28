Tham dự chương trình có toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ. Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước, những người đã mở đường, kiên trì và theo đuổi khát vọng tìm kiếm nguồn tài nguyên phục vụ đất nước trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước

Qua lời kể của hướng dẫn viên và những hiện vật được lưu giữ tại khu lưu niệm, các thành viên trong đoàn có dịp tìm hiểu những năm tháng các kỹ sư, công nhân dầu khí dựng giàn khoan giữa cánh đồng Tiền Hải. Ngày 18/3/1975, tại giếng khoan số 61, họ đã tìm thấy dòng khí thiên nhiên có giá trị công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Sáu năm sau, ngày 19/4/1981, khí từ mỏ Tiền Hải C được dẫn tới trạm turbine để phát điện. Trong điều kiện vật tư còn thiếu thốn, chính các kỹ sư và công nhân đã tận dụng thiết bị từ giai đoạn thăm dò để thiết kế, xây dựng trạm thu gom và xử lý khí.

Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về những dấu mốc đáng nhớ của ngành Dầu khí

Đoàn đã tham quan Giếng Tổ - Giếng khoan 61, công trình mang ý nghĩa biểu tượng đối với mọi thế hệ người lao động dầu khí. Vào 14 giờ ngày 19/4/1981, ngọn lửa từ dòng khí công nghiệp đầu tiên tại đây đã bùng cháy, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia có trữ lượng hydrocarbon, thắp lên niềm tin cho hành trình “tìm lửa” của người dầu khí. Tại trung tâm di tích, cụm van đầu giếng (cây thông khai thác) vẫn hiện hữu vững chãi qua thời gian. Trực tiếp chạm tay vào những van xoay của công trình lịch sử này, các thành viên trong đoàn càng thêm trân trọng thành quả lao động đầy tâm huyết của các kỹ sư Việt Nam và chuyên gia Liên Xô năm xưa.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Giếng khoan 61, công trình mang ý nghĩa biểu tượng đối với mọi thế hệ người lao động dầu khí

Đoàn tham quan khu trưng bày ngoài trời

Với cán bộ, đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ, những người hằng ngày đảm nhiệm công tác tham mưu trên các lĩnh vực kế hoạch, chiến lược, tài chính, quản lý khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị tại VPI, chuyến về nguồn là dịp tiếp cận lịch sử ngành từ chính nơi các thế hệ kỹ sư, công nhân dầu khí từng làm việc. Qua câu chuyện ở Tiền Hải, từ những năm tháng thăm dò đến khi dòng khí đầu tiên được đưa vào phát điện, mỗi thành viên có thêm góc nhìn về công việc của đồng nghiệp làm chuyên môn. Sự thấu hiểu ấy có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tham mưu và phối hợp tại VPI, giúp khối nghiệp vụ nắm bắt sát hơn nhu cầu của các đơn vị để hỗ trợ kịp thời trong từng nhiệm vụ.

Các cán bộ, đảng viên theo dõi những thước phim tư liệu tại Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng tầm Văn hóa PETROVIETNAM”

Câu chuyện về những người thợ dầu khí Tiền Hải cũng là điểm gợi mở cho buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng tầm Văn hóa PETROVIETNAM”. Từ sự bền bỉ trong những năm tháng tìm kiếm dầu khí đến việc các kỹ sư trực tiếp truyền nghề cho lớp công nhân vận hành đầu tiên, cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ có dịp nhìn lại bốn giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” qua những con người và việc làm cụ thể.

Khép lại chương trình, các thành viên Chi bộ cùng ôn lại những câu chuyện về con người và dấu mốc lịch sử tại Tiền Hải qua phần giao lưu hỏi đáp. Với những cán bộ làm công tác quản lý, hành chính và nghiệp vụ, chuyến đi là dịp hiểu thêm về công việc và những đóng góp của các thế hệ người lao động dầu khí. Từ niềm tự hào ấy, tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu” được tiếp nối trong công việc hằng ngày, khi mỗi thành viên chủ động lắng nghe, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị chuyên môn của VPI.