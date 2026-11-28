Tôi đã đi qua không ít vùng đất, nhưng hiếm nơi nào khiến lòng mình chùng lại chỉ vì một màu hoa như ở đây. Dã quỳ không đứng riêng lẻ mà nở thành từng bụi, từng triền, lan ra đến tận chân đồi, len lỏi cả vào những khoảng đất cằn. Sắc vàng ấy không rực rỡ kiểu phô trương mà ấm, bền và dai dẳng, như nắng đã kịp hóa thành hoa. Trong cái nền vàng trải dài ấy, tôi bỗng nhớ đến em. Em cũng từng thích dã quỳ. Ngày còn bên nhau, em hay nói rằng loài hoa này giống con người Tây Nguyên: Mộc mạc mà bền bỉ, không cần chăm sóc cầu kỳ vẫn sống hết mình giữa nắng gió. Khi ấy tôi chỉ cười, nghĩ đó là một cách ví von. Đến hôm nay, đứng giữa mùa dã quỳ, tôi mới hiểu có những điều phải đi qua mới thấm.

Dã quỳ là loài hoa có nét đẹp hoang dại, xuất hiện chủ yếu ở vùng miền núi Tây Nguyên hoặc vài tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh minh họa/suckhoedoisong.vn

Chuyến công tác của tôi không dài, nhưng đủ để mỗi sáng thức dậy đều bắt gặp dã quỳ bên cửa sổ, mỗi chiều hành quân qua những con dốc lại thấy sắc vàng theo bước chân. Những lúc nghỉ chân, tôi thường lặng im nhìn về phía xa, nơi những triền đồi như được dát mật. Trong khoảnh khắc ấy, em hiện lên rất rõ như chính cách em từng ở lại trong cuộc đời tôi. Có lần em hỏi: “Nếu một ngày mình xa nhau, anh có nhớ em không?”. Tôi khi đó đã trả lời rất nhanh, như một điều hiển nhiên: “Có chứ”! Nhưng tôi không biết, cái “nhớ” ấy lại có thể cụ thể đến thế này, là khi đứng trước một triền dã quỳ, bất chợt thấy lòng mình khuyết đi một khoảng.

Tây Nguyên mùa này gió nhiều. Gió đi qua những rặng thông, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái, rồi quẩn quanh bên những cụm dã quỳ đang nở rộ. Hoa không né gió, cứ thế mà rung lên, như cười. Tôi chợt nghĩ, nếu là em, có lẽ em cũng sẽ đứng đó, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, rồi quay sang tôi cười rất khẽ. Nhưng em không ở đây. Chỉ có tôi, dã quỳ và những con đường dài.

Buổi chiều cuối cùng trước khi rời Tây Nguyên, tôi đi bộ một mình ra triền đồi phía sau đơn vị. Nắng xuống chậm, nhuộm cả không gian thành một màu vàng đậm. Dã quỳ trong ánh chiều trông khác hẳn, không còn tươi non như buổi sáng, mà trầm lại, sâu hơn, như mang theo một nỗi niềm khó gọi tên.

Tôi đứng rất lâu, chỉ để gió đi qua, để màu hoa ngấm dần vào mắt, vào lòng. Có những chuyến đi không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà còn để nhận ra những điều tưởng như đã cũ nhưng hóa ra vẫn còn nguyên vẹn trong mình. Tôi rời Tây Nguyên khi dã quỳ vẫn nở. Sắc vàng ấy chắc sẽ còn ở lại thêm nhiều ngày nữa, tiếp tục phủ lên những con đường, những sườn đồi và cả trong ký ức của những người từng đi qua. Còn em, có lẽ cũng như dã quỳ, không ồn ào, không níu giữ, nhưng một khi đã hiện diện thì rất khó để quên. Và tôi mang theo cả hai: Một mùa hoa và một bóng hình thương nhớ.