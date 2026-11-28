Tác giả: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II/NXB Tổng hợp TP.HCM

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Công trình kế thừa những thành tựu nghiên cứu và khối tài liệu quý về lịch sử đô thị, từ đó tái hiện lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ thuở khai hoang vào thế kỷ XVI đến năm 1945.

Tìm dấu cầu Thị Nghè thuở ban đầu

Theo các tài liệu, cầu Thị Nghè là cây cầu thành lập sớm nhất ở Sài Gòn, thuở đầu nằm ở cuối đường Huỳnh Mẫn Đạt ngày nay.

Chính vì vậy có lẽ cầu Thị Nghè hay cầu Bà Nghè được bà Nguyễn Thị Khánh lập ngay từ lúc ban đầu nhằm qua lại rạch Thị Nghè, và vì vậy mà có thể nói cầu Thị Nghè là cây cầu thành lập sớm nhất ở Sài Gòn được biết đến. Cũng cần biết thêm là tuyến đường thiên lý khi xưa qua cầu Thị Nghè đi về Biên Hòa chỉ được lập vào năm 1748 bởi Nguyễn Hữu Doãn (1), trước đó đi lại giữa Biên Hòa về Sài Gòn phải dùng đò dọc theo sông (2).

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè năm 1955. Ảnh: Nam Air sưu tầm.

Vậy cây cầu Thị Nghè thuở ban đầu nằm ở đâu?

Như đã biết bà Nguyễn Thị Khánh sinh sống ở Sài Gòn quãng thời gian từ năm 1700 - 1750, và đây là quãng thời gian bà đã làm cầu bắc qua rạch, cả cây cầu và con rạch đều mang tên Thị Nghè. Và rất có thể khi làm tuyến đường thiên lý lần đầu vào năm 1748, Nguyễn Hữu Doãn đã bắt đầu tuyến đường từ cầu Thị Nghè chạy thẳng về phía bắc.

Xác định tuyến đường thiên lý ban đầu chính là tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt bắt đầu từ bờ bắc rạch Thị Nghè, nối vào đường Nguyễn Văn Lạc trước khi nối vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày nay. Đây là vùng tuyến thẳng suốt từ phía bắc chạy vào nam đến bờ bắc rạch Thị Nghè thì vượt qua cầu Thị Nghè để vào khu vực đồi Bến Nghé, nơi đặt đồn dinh cai quản.

Vị trí cầu vượt rạch Thị Nghè xác định theo ngày nay là vị trí chung cư Nguyễn Ngọc Phương nằm cuối đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đây chính là khu vực buôn bán sầm uất nằm dọc rạch Thị Nghè trong lịch sử.

Đến năm 1790, chúa Nguyễn Ánh khi xây dựng thành Gia Định đã dịch chuyển cầu Thị Nghè về phía thượng lưu cách vị trí cũ khoảng 250 m, nay tại đầu vị trí tuyến đường Phan Huy Ôn.

Bản đồ Ministère de la marine, Corps expéditionnaires de l’Indochine, Saigon 1860. Ảnh: American Geographical Society Library.

Vị trí cầu Thị Nghè này tồn tại khá lâu, bởi đến năm 1836 khi xây dựng thành tỉnh Gia Định (thành Phụng) thì vị trí cầu vẫn nằm tại đây và chỉ sửa chữa lại năm này (3). Vị trí cầu này tồn tại đến tận lúc người Pháp vào, theo bản đồ Ministère de la marine, Corps expéditionnaires de l’Indochine, Saigon 1860, lúc này cho thấy cầu Thị Nghè đã bị cháy (1er pont - brulé).

Đến năm 1863, theo bản đồ Plan du port de Saigon levé en 1863, cho thấy cầu Thị Nghè mới đã nằm ở vị trí cầu Thị Nghè ngày nay, cụ thể là nằm cách vị trí cầu cũ hơn 100 m về thượng lưu. Đây chính là vị trí cầu Thị Nghè mới đã được trung tá công binh Coffyn quy hoạch lại theo đồ án quy hoạch Sài Gòn năm 1862.

(1) Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, tập 1, Viện Sử học dịch, Nxb. Giáo dục, tr. 155.

(2) Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, tập Hạ, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nha Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, tr. 100, 101.

(3) Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, tập 5, Phạm Trọng, Điềm dịch, NXB Thuận Hóa, tr. 269.