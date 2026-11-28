Du lịch cưới (wedding tourism) là hình thức cô dâu, chú rể cùng khách mời di chuyển đến một địa điểm khác nơi sinh sống để tổ chức hoặc tham dự lễ cưới. Mô hình này thường được gọi là destination wedding (đám cưới tại điểm đến), có thể kết hợp kỳ nghỉ trăng mật và các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

"Du lịch cưới tại Việt Nam có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các điểm đến quốc tế, ngành du lịch cần xây dựng sản phẩm chuyên sâu và tăng cường quảng bá", PGS.TS Phạm Hồng Long, giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với Tri Thức - Znews.

Theo chuyên gia, một điểm đến phù hợp để tổ chức đám cưới cần có cảnh quan đẹp, hạ tầng và dịch vụ đáp ứng yêu cầu, cùng khả năng bảo đảm an ninh. Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh phát triển du lịch cưới, hướng đến cả khách nội địa và quốc tế, trong đó có giới siêu giàu.

Không dừng lại ở Hà Nội hay TP.HCM, thị trường này đang mở rộng ra các địa phương có lợi thế du lịch như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Sa Pa.

Quảng Ninh

Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 3 đến tháng 5: Nhiều nắng, gió mát và tiết trời dễ chịu, phù hợp với những buổi lễ ngoài trời bên vịnh.

Từ tháng 9 đến tháng 11: Thời tiết mát mẻ, trời quang và trong hơn. Đặc biệt vào những ngày đầu thu, mặt biển êm đềm, ánh nắng dịu và cảnh sắc trở nên yên bình hơn khi chiều xuống.

Với cảnh quan vịnh Hạ Long và không gian văn hóa, tâm linh tại Yên Tử, Quảng Ninh có lợi thế phát triển du lịch cưới kết hợp nghỉ dưỡng. Các resort, khách sạn cao cấp ven biển, dịch vụ du thuyền và không gian tổ chức sự kiện giữa thiên nhiên tạo điều kiện đón những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Những năm qua, Quảng Ninh xúc tiến thu hút dòng khách thượng lưu quốc tế, đặc biệt là các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Sự kết hợp giữa du thuyền trên vịnh, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao ven biển và không gian riêng tư là những yếu tố tạo sức hút cho các đám cưới quy mô lớn.

Đầu tháng 2, ba đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ liên tiếp được tổ chức tại Hạ Long. Một trong số đó kéo dài nhiều ngày, đón gần 500 khách thuộc giới doanh nhân.

Đà Nẵng

Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 3 đến tháng 5: Đà Nẵng bước vào mùa khô với nhiều ngày nắng đẹp, trời trong xanh và nhiệt độ dễ chịu, phù hợp cho những lễ cưới ngoài trời hay tiệc bên bờ biển.

Từ tháng 6 đến tháng 8: Những ngày hè nhiều nắng, mặt biển trong xanh và bầu trời quang đãng mang lại không gian rực rỡ cho các lễ cưới bên bờ biển, các buổi tiệc cuối chiều cũng dễ chịu hơn khi nắng bắt đầu dịu xuống.

Đà Nẵng từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" du lịch cưới của Việt Nam. Nơi đây sở hữu hệ thống resort quốc tế cao cấp trải dài, dịch vụ vận chuyển và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đáp ứng hoàn hảo các siêu đám cưới đòi hỏi tính bảo mật và quy mô lớn.

Đầu năm nay, cặp đôi Ấn Độ Shreya và Ayush tổ chức đám cưới hạng sang tại thành phố với khoảng 250 khách mời. Sự kiện kéo dài nhiều ngày tạo thêm nhu cầu cho hệ thống lưu trú, nhà hàng, vận chuyển và dịch vụ giải trí tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đánh giá du lịch cưới là một trong những nhóm sản phẩm bổ trợ quan trọng trong định hướng phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố từng bước xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ nhằm thu hút các đoàn khách đến tổ chức tiệc cưới, lễ kỷ niệm, tuần trăng mật và các sự kiện liên quan.

Năm 2024, thành phố hỗ trợ tư vấn và tổ chức 45 sự kiện cưới trong nước và quốc tế, thu hút khách từ các thị trường như Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc).

Đến năm 2025, Đà Nẵng tiếp tục đón khoảng 50 sự kiện cưới, trong đó có nhiều đám cưới quy mô lớn của Việt kiều Mỹ với hàng nghìn khách tham dự. Mỗi sự kiện có mức chi tiêu bình quân 400-500 triệu đồng, tạo nguồn thu cho các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, tổ chức sự kiện và giải trí.

Nha Trang

Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 2 đến tháng 8: Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm với tiết trời ấm áp, khô ráo và biển lặng, sóng êm.

Nha Trang có lợi thế về khí hậu, cảnh quan vịnh biển và hệ thống nghỉ dưỡng trên đảo. Những yếu tố này phù hợp với mô hình đám cưới kết hợp kỳ nghỉ dài ngày, khi khách mời có thể lưu trú và tham gia các hoạt động bên lề hôn lễ.

"Siêu đám cưới" của cặp đôi thuộc 2 gia đình tỷ phú Ấn Độ dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 13/12 tại các khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre, vịnh Nha Trang. Sự kiện dự kiến đón khoảng 1.400 khách từ Ấn Độ và nhiều quốc gia, với hơn 600 nhân sự được huy động phục vụ. Chi phí tổ chức ước tính hơn 130 tỷ đồng.

Đám cưới được tổ chức theo mô hình destination wedding, trong đó khách mời quốc tế lưu trú và sử dụng các dịch vụ du lịch tại Nha Trang trong nhiều ngày. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến nhóm khách hàng cao cấp tại Ấn Độ và các thị trường quốc tế.

PGS.TS Phạm Hồng Long nhận định các địa điểm tổ chức tiệc cưới tại Việt Nam thường nằm ở những vùng biển nổi tiếng, có hệ thống resort cao cấp 5-6 sao như Nha Trang. Trước sự kiện, các đoàn thường cử người đến khảo sát nhiều lần để đánh giá điều kiện tổ chức.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng cho rằng, nếu được đầu tư bài bản, du lịch cưới có thể trở thành một sản phẩm bổ trợ quan trọng, góp phần nâng giá trị mỗi chuyến đi, đồng thời đưa Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng tiến sâu hơn vào phân khúc du lịch cao cấp.

Phú Quốc

Thời điểm lý tưởng: Tháng 12 đến tháng 3 năm sau: Đây là mùa khô, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ trung bình khoảng 26-29 độ C, ít mưa, biển tương đối êm, thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng, đi cano và tham quan các đảo.

Phú Quốc thu hút nhiều đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày của giới siêu giàu châu Á. Một số cặp đôi lựa chọn bao trọn các khu nghỉ dưỡng 5 sao, dành riêng không gian tổ chức tiệc và đón tiếp hàng nghìn khách mời.

Với lợi thế cảnh quan biển đảo và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đây có điều kiện phát triển du lịch cưới kết hợp nghỉ dưỡng, hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Tháng 12/2025, một cặp đôi thuộc giới thượng lưu Ấn Độ tổ chức đám cưới kéo dài 7 ngày tại đảo ngọc, với 1.131 khách mời. Họ sử dụng 8 chuyên cơ riêng và 4 máy bay thuê chuyến đưa khách đến đảo.

Hơn 40 nghệ sĩ được mời biểu diễn, khoảng 5.000 nhân sự từ Việt Nam, Singapore và Ấn Độ tham gia phục vụ. Riêng chi phí thiết kế, trang trí và dàn dựng sân khấu ước tính hơn 2 triệu USD.