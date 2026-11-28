Nằm trong khuôn viên rộng 20.000 m² của Trung tâm Đào tạo lái xe Đông Đô, xã Lâm Thao, TP Bắc Ninh, tháp Thần Nông gây chú ý với tạo hình hạt lúa vươn thẳng lên trời. Công trình cao 15 m, gồm 5 tầng, nặng khoảng 130 tấn, được xây dựng trên hệ khung cột bê tông kiên cố bên trong.

Theo quan niệm dân gian, Thần Nông được xem là ông tổ của nghề nông, người khai mở tri thức trồng trọt, dạy con người làm ruộng và gieo trồng lúa nước từ thuở xa xưa. Vị thần này còn được tin là người phù hộ cho nhà nông, mang đến mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Bởi vậy, tháp Thần Nông được xây dựng như một biểu tượng tôn vinh vị thần gắn liền với nền văn minh lúa nước và truyền thống canh tác nông nghiệp của người Việt.

Với mong muốn tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ xưa, sau gần 20 năm sưu tầm cối đá trên khắp cả nước, anh Trần Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô, cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư lên ý tưởng thiết kế và xây dựng tháp Thần Nông.

Theo anh Toản, cùng với quá trình hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nhiều vật dụng quen thuộc như cối đá, trục đá, cối xay lúa dần bị bỏ đi. Không muốn những dấu tích gắn với đời sống làng quê bị mai một, anh đã dành nhiều năm sưu tầm, lưu giữ và đưa chúng vào không gian trưng bày.

“Đây là khu trưng bày cối đá và văn hóa lúa nước đầu tiên tại Bắc Ninh. Chúng tôi mong muốn không chỉ lưu giữ những vật dụng gắn với đời sống nông nghiệp xưa, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng quê Bắc Bộ, kết hợp phát triển các hoạt động trải nghiệm và du lịch bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, anh Toản cho biết thêm.

Quá trình tạo hình tháp Thần Nông đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng khi phải sắp đặt những chiếc cối đá nặng thành 5 tầng theo hình dáng hạt lúa. Mỗi tầng đều được gia cố bằng một lớp bê tông nhằm bảo đảm độ liên kết và vững chắc cho toàn bộ công trình.

“Việc xây dựng tháp bằng cối đá là thách thức lớn đối với đơn vị thi công. Các cối đá phải được lựa chọn kỹ, có kích thước tương đồng để thuận lợi cho việc sắp xếp, đồng thời phải vận chuyển lên độ cao hàng chục mét. Do những chiếc cối đá này ngày càng khan hiếm, việc sưu tầm mất nhiều thời gian. Vì vậy, quá trình thi công, hoàn thiện tháp kéo dài hơn 2 năm”, anh Toản chia sẻ thêm.

Không đơn thuần là nơi trưng bày những chiếc cối đá cổ, tháp Thần Nông còn hướng tới trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tái hiện nét sinh hoạt làng quê, giới thiệu phong tục, tập quán và văn hóa nông nghiệp truyền thống.

Cách tháp Thần Nông khoảng 100m, một chiếc cối đá cỡ lớn cũng được tạo hình bằng cách xếp chồng hàng trăm chiếc cối đá cũ, tạo thành điểm nhấn độc đáo trong không gian trưng bày văn hóa lúa nước.

Trước đó, Hội đồng Xác lập tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức Lễ công bố kỷ lục châu Á đối với tháp Thần Nông - Tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, tháp Thần Nông được Liên minh Kỷ lục thế giới (World Kings) phối hợp với Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam Vietkings trao Bằng công nhận Kỷ lục thế giới cho Tháp Thần Nông làm từ cối đá hình hạt lúa lớn nhất.