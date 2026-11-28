Từ “Liên hoan gặp gỡ Huế 1992” đến Festival Huế 2000

Festival Huế chính thức ra mắt vào năm 2000, thế nhưng ít ai biết rằng những bước đi đầu tiên cho lễ hội tầm vóc này đã bắt đầu từ năm 1992. Với sự hỗ trợ của Hội Người yêu Huế (Amical des Amis de Hué) tại Pháp và tổ chức CODEV (Hợp tác và Phát triển) thuộc Tổng Công ty Điện lực Pháp (EDF), UBND thành phố Huế đã tổ chức sự kiện “Liên hoan gặp gỡ Việt - Pháp” (Rencontre Franco-Vietnamienne) tại Huế. Đây là lần đầu tiên một Festival chính thức xuất hiện tại Việt Nam, mở ra một không gian văn hóa nghệ thuật đa dạng, cộng đồng và đầy sức hút cho người dân Huế cũng như du khách.

Tiếp nối thành công từ sự kiện này, năm 1998, UBND thành phố Huế đã tổ chức một kỳ lễ hội mang tính thử nghiệm với sự đồng hành của các đối tác đến từ Pháp, đặt nền móng cho mô hình tổ chức Festival Huế. Những ý tưởng và “công nghệ tổ chức” từ sự kiện năm 1998 đã được trình lãnh đạo tỉnh và Trung ương, làm cơ sở hình thành Festival Huế 2000.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Ban Tổ chức Festival Huế 2000 đã hình thành cơ chế điều hành Festival với vai trò đồng Tổng đạo diễn, đồng Giám đốc sản xuất chương trình... do cả hai phía Việt Nam và Pháp cùng đảm nhận để thực hiện đề án Festival Huế 2000, thu hút được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ từ nhiều phía.

Thành công của Festival Huế 2000 đã tạo được những hiệu ứng xã hội tốt, khơi dậy năng lực sáng tạo và lợi thế khai thác phát huy các giá trị văn hóa Huế, văn hóa dân tộc của vùng đất cố đô Huế. Dư luận ủng hộ của xã hội, của giới hoạt động nghệ thuật và sự cổ vũ nhiệt tình của báo chí càng tạo thêm sức hấp dẫn của Festival Huế.

Thành phố của lễ hội

Sau hơn hai thập kỷ tổ chức định kỳ hai năm một lần, năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Festival Huế chuyển sang mô hình “Festival Bốn Mùa” - chuỗi lễ hội trải dài quanh năm thay vì tập trung vào một kỳ cao điểm. Đây không chỉ là thay đổi về hình thức tổ chức, mà còn là sự tái định vị vai trò của lễ hội như một dòng chảy văn hóa sống động trong lòng cộng đồng.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Festival Huế 2026 gắn với định hướng Festival Bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam; khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để thành phố Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Sau chuỗi hoạt động liên tục, kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay, Ban tổ chức Festival Huế tiếp tục tổ chức các hoạt động của “Mùa Đông xứ Huế” với điểm nhấn là Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn và Countdown chào năm mới 2027.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026, việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuyên suốt bốn mùa không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách khi đến với Huế.

“Festival Huế tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế, nơi hội tụ tinh hoa giữa văn hóa cung đình, văn hóa dân gian và nghệ thuật biểu diễn đương đại”, ông Giang chia sẻ.

Bên cạnh các chương trình mang đậm dấu ấn di sản được phục dựng bài bản, trang trọng như Lễ Tế Giao, Lễ Tế Xã Tắc, Đêm Hoàng cung, Văn hiến Kinh kỳ..., Festival Huế đã được làm mới mạnh mẽ thông qua các sự kiện đương đại, trẻ trung và mang tính cộng đồng cao, tiêu biểu như: Chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hue Symphony”, Đại nhạc hội điện tử “Mega Booming”, Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”....

Đặc biệt, năm 2026, thành phố Huế đã tổ chức thành công Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Hue Wonderverse Music Fest) bước đầu định hình sự kiện văn hóa - nghệ thuật mang tính thương hiệu sở hữu trí tuệ (IP) về văn hóa đặc trưng trên nền di sản Huế. Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo đã tạo tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh một Cố đô Huế năng động, hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Hệ thống lễ hội dân gian, lễ hội làng nghề được tổ chức trang trọng, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, tôn vinh tinh hoa các nghề thủ công truyền thống (pháp lam, kim hoàn, gốm, dệt Zèng, nón lá...); cùng các lễ hội vùng miền đặc sắc như “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”, “Thuận An - Biển gọi”, “Hương xưa làng cổ”, “Sóng nước Tam Giang”... góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và lan tỏa không gian lễ hội ra toàn địa bàn thành phố.

Qua nhiều kỳ tổ chức, Festival Huế đã tạo thêm động lực để các di sản kiến trúc, lễ hội cung đình và những giá trị văn hóa truyền thống được nghiên cứu, phục hồi, quảng bá. Nhiều không gian di sản được đánh thức bằng các chương trình nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận di sản bằng những cách thức sinh động.