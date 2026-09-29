'Cú sốc' cho Brad Pitt

Ngày 28/9, Page Six đưa tin Zahara, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt, đã chính thức bỏ họ của cha khỏi tên hợp pháp.

Theo tài liệu tòa án, một thẩm phán tại Los Angeles chấp thuận đơn xin đổi tên của Zahara (21 tuổi) từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie. Quyết định được đưa ra tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles sau khi không có ý kiến phản đối nào được gửi tới. Luật sư của Zahara tham gia phiên xử theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu tòa án Page Six thu thập được, một thẩm phán tại Los Angeles đã chấp thuận đơn xin đổi tên hợp pháp của Zahara từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie. Ảnh: WireImage.

Trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý, Zahara đã nhiều lần không sử dụng họ Pitt khi xuất hiện trước công chúng. Tháng 5/2026, cô được giới thiệu với tên Zahara Marley Jolie khi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp tại Spelman College. Trước đó, vào tháng 11/2023, con gái Angelina Jolie cũng sử dụng tên này trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha.

Theo Page Six, Zahara đã đăng thông báo về việc xin đổi tên trên Los Angeles Daily Journal vào các ngày 16/6, 23/6, 30/6 và 7/7. Đây là thủ tục nhằm tạo cơ hội cho những người phản đối gửi ý kiến bằng văn bản trước phiên điều trần.

Sau khi quyết định được công bố, một nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho rằng đây là diễn biến mới trong tình trạng xa cách giữa nam diễn viên và các con. Nguồn tin đồng thời cáo buộc phía Angelina Jolie đã đưa các con vào những tranh chấp kéo dài nhiều năm qua.

Phía Angelina Jolie sau đó phản bác. Một nguồn tin cho biết phiên điều trần là thủ tục pháp lý bắt buộc, đã được tòa án Los Angeles lên lịch từ nhiều tháng trước. Người này cũng cho rằng việc quy kết động cơ cho Zahara là không phù hợp, nhấn mạnh cô chưa từng công khai nói chi tiết về mối quan hệ với cha.

Zahara không phải người con duy nhất của Jolie và Pitt có động thái bỏ họ cha. Maddox (25 tuổi) cũng chính thức bỏ “Pitt” khỏi họ tên trong tháng 9 với lý do cá nhân.

Shiloh (20 tuổi) đã đổi tên hợp pháp thành Shiloh Jolie sau khi nộp đơn đúng sinh nhật 18 tuổi vào tháng 5/2024. Vivienn (18 tuổi) trước đó sử dụng tên Vivienne Jolie trong chương trình giới thiệu của vở Broadway The Outsiders. Knox cũng không sử dụng họ Pitt trên bằng tốt nghiệp trung học hồi đầu năm.

Trong khi đó, Pax Thiên (22 tuổi) được cho là vẫn duy trì quan hệ với một số thành viên phía gia đình Brad Pitt, dù một nguồn tin nói anh ít liên lạc trực tiếp với cha.

Trước Zahara, một số người con khác của Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã ngừng sử dụng hoặc làm thủ tục bỏ họ Pitt. Ảnh: Reuters.

Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn năm 2014 sau nhiều năm bên nhau. Nữ diễn viên đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Angelina Jolie và Brad Pitt vướng cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, chủ yếu xoay quanh quyền nuôi sáu người con và phân chia tài sản. Jolie cũng từng cáo buộc Pitt có hành vi bạo lực với cô và các con trên chuyến bay riêng năm 2016, song nam diễn viên không bị truy tố sau các cuộc điều tra.

Đến tháng 12/2024, cả hai mới hoàn tất thỏa thuận ly hôn sau hơn tám năm, nhưng tranh chấp quanh điền trang và hãng rượu Château Miraval tại Pháp vẫn tiếp diễn, khi Pitt kiện Jolie vì bán cổ phần cho bên thứ ba, còn phía Jolie phản bác và cho rằng các điều kiện mua lại cổ phần từ Pitt đi kèm một thỏa thuận bảo mật quá rộng.